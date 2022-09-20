https://sputnikarabic.ae/20220920/مسلحون-يختطفون-رئيس-محكمة-ونجله-في-محافظة-لحج-جنوب-غربي-اليمن-1068008017.html
مسلحون يختطفون رئيس محكمة ونجله في محافظة لحج جنوب غربي اليمن
مسلحون يختطفون رئيس محكمة ونجله في محافظة لحج جنوب غربي اليمن
اختطف مسلحون، اليوم الثلاثاء، رئيس محكمة ونجله وأحد مساعديه بمحافظة لحج جنوب غربي اليمن، فيما يمثل أحد ملامح حالة من التردي الأمني يعانيها اليمن منذ سنوات. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T14:57+0000
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القاهرة– سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة لحج، لوكالة سبوتنيك، بأن "مسلحين قبليين اختطفوا رئيس محكمة المضاربة ورأس العارة الابتدائية غربي محافظة لحج، القاضي عبد الحكيم عبده سيف النجاشي ونجله وكاتب المحكمة واقتادوهم إلى جهة مجهولة".وأضاف أن القبليين يشترطون الإفراج عن سجين على ذمة قضية جنائية لإطلاق سراح القاضي وأمين سر المحكمة.يأتي ذلك بعد ثلاثة أسابيع من قيام مسلحين باختطاف وقتل عضو المحكمة العليا القاضي محمد حمران، في العاصمة صنعاء.وتسببت الحرب التي يشهدها اليمن منذ 8 أعوام، في انهيار أمني بكافة المحافظات اليمنية، برز في تفشي الجريمة وغياب سلطة الدولة.وتسيطر جماعة أنصار الله "الحوثيين"، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20220919/وزير-الإعلام-اليمني-ينتقد-تصريحات-رئيس-إيران-عن-احترام-سيادة-الدول-1067974120.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
مسلحون يختطفون رئيس محكمة ونجله في محافظة لحج جنوب غربي اليمن
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اختطف مسلحون، اليوم الثلاثاء، رئيس محكمة ونجله وأحد مساعديه بمحافظة لحج جنوب غربي اليمن، فيما يمثل أحد ملامح حالة من التردي الأمني يعانيها اليمن منذ سنوات.
القاهرة– سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة لحج، لوكالة سبوتنيك، بأن "مسلحين قبليين اختطفوا رئيس محكمة المضاربة ورأس العارة الابتدائية غربي محافظة لحج، القاضي عبد الحكيم عبده سيف النجاشي ونجله وكاتب المحكمة واقتادوهم إلى جهة مجهولة".
وأضاف أن القبليين يشترطون الإفراج عن سجين على ذمة قضية جنائية لإطلاق سراح القاضي وأمين سر المحكمة.
يأتي ذلك بعد ثلاثة أسابيع من قيام مسلحين باختطاف وقتل عضو المحكمة العليا القاضي محمد حمران، في العاصمة صنعاء.
وتسببت الحرب التي يشهدها اليمن منذ 8 أعوام، في انهيار أمني بكافة المحافظات اليمنية، برز في تفشي الجريمة وغياب سلطة الدولة.
وتسيطر جماعة أنصار الله "الحوثيين"، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.