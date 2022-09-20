https://sputnikarabic.ae/20220920/مقاطعة-زابوروجيه-تحدد-الفترة-من-23-حتى-27-سبتمبر-الجاري-موعدا-لإجراء-الاستفتاء-للانضمام-إلى-روسيا-1068004641.html
مقاطعة زابوروجيه تحدد الفترة من 23 حتى 27 سبتمبر الجاري موعدا لإجراء الاستفتاء للانضمام إلى روسيا
مقاطعة زابوروجيه تحدد الفترة من 23 حتى 27 سبتمبر الجاري موعدا لإجراء الاستفتاء للانضمام إلى روسيا
أعلن رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الثلاثاء، أن الاستفتاء على انضمام المقاطعة إلى روسيا سيجري في الفترة من 23 حتى 27 سبتمبر/أيلول الجاري،... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T13:50+0000
2022-09-20T13:50+0000
2022-09-20T14:06+0000
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استفتاء
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موسكو - سبوتنيك. وكتب باليتسكي على تطبيق تليغرام: "وقَعت اليوم مرسوما بشأن إجراء استفتاء حول انضمام المقاطعة إلى روسيا الاتحادية، وسيجري في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/سبتمبر".وكان رئيس الإدارة الإقليمية في المقاطعة، فلاديمير سالدو، أعلن في وقت سابق، أنه تم اتخاذ القرار بإجراء استفتاء، لانضمام مقاطعة خيرسون إلى روسيا الاتحادية.ويعتقد محللون سياسيون وعسكريون، عبروا عن وجهة نظرهم ضمن البرامج التفاعلية على القنوات الروسية، أنه في حال نجحت هذه الاستفتاءات، وتقدم رؤساء هذه الأقاليم بطلب الانضمام إلى روسيا الاتحادية، فإن المرحلة القادمة ستشهد تغييرات جذرية في الأوضاع الحالية.وتواصل القوات الروسية، وقوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تحرير أراضي الجمهوريتين من سيطرة القوات الأوكرانية والقوميين والمرتزقة، كما أنها تحمي السكان في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيا والمناطق المحررة الأخرى، من بطش المتشددين الأوكرانيين.
https://sputnikarabic.ae/20220920/إدارة-مقاطعة-خيرسون-تعلن-موافقتها-على-إجراء-استفتاء-شعبي-بشأن-الانضمام-إلى-روسيا-1067993126.html
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العالم, استفتاء
مقاطعة زابوروجيه تحدد الفترة من 23 حتى 27 سبتمبر الجاري موعدا لإجراء الاستفتاء للانضمام إلى روسيا
13:50 GMT 20.09.2022 (تم التحديث: 14:06 GMT 20.09.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الثلاثاء، أن الاستفتاء على انضمام المقاطعة إلى روسيا سيجري في الفترة من 23 حتى 27 سبتمبر/أيلول الجاري، مشيرا إلى توقيع مرسوم بخصوص ذلك.
موسكو - سبوتنيك. وكتب باليتسكي على تطبيق تليغرام: "وقَعت اليوم مرسوما بشأن إجراء استفتاء حول انضمام المقاطعة إلى روسيا الاتحادية، وسيجري في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/سبتمبر".
وكان رئيس الإدارة الإقليمية في المقاطعة، فلاديمير سالدو، أعلن في وقت سابق، أنه تم اتخاذ القرار بإجراء استفتاء، لانضمام مقاطعة خيرسون إلى روسيا الاتحادية
.
ويعتقد محللون سياسيون وعسكريون، عبروا عن وجهة نظرهم ضمن البرامج التفاعلية على القنوات الروسية، أنه في حال نجحت هذه الاستفتاءات، وتقدم رؤساء هذه الأقاليم بطلب الانضمام إلى روسيا الاتحادية
، فإن المرحلة القادمة ستشهد تغييرات جذرية في الأوضاع الحالية.
وتواصل القوات الروسية، وقوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تحرير أراضي الجمهوريتين من سيطرة القوات الأوكرانية والقوميين والمرتزقة، كما أنها تحمي السكان في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيا والمناطق المحررة الأخرى، من بطش المتشددين الأوكرانيين.