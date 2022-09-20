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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220920/مقاطعة-زابوروجيه-تحدد-الفترة-من-23-حتى-27-سبتمبر-الجاري-موعدا-لإجراء-الاستفتاء-للانضمام-إلى-روسيا-1068004641.html
مقاطعة زابوروجيه تحدد الفترة من 23 حتى 27 سبتمبر الجاري موعدا لإجراء الاستفتاء للانضمام إلى روسيا
مقاطعة زابوروجيه تحدد الفترة من 23 حتى 27 سبتمبر الجاري موعدا لإجراء الاستفتاء للانضمام إلى روسيا
أعلن رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الثلاثاء، أن الاستفتاء على انضمام المقاطعة إلى روسيا سيجري في الفترة من 23 حتى 27 سبتمبر/أيلول الجاري،... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T13:50+0000
2022-09-20T14:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
استفتاء
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موسكو - سبوتنيك. وكتب باليتسكي على تطبيق تليغرام: "وقَعت اليوم مرسوما بشأن إجراء استفتاء حول انضمام المقاطعة إلى روسيا الاتحادية، وسيجري في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/سبتمبر".وكان رئيس الإدارة الإقليمية في المقاطعة، فلاديمير سالدو، أعلن في وقت سابق، أنه تم اتخاذ القرار بإجراء استفتاء، لانضمام مقاطعة خيرسون إلى روسيا الاتحادية.ويعتقد محللون سياسيون وعسكريون، عبروا عن وجهة نظرهم ضمن البرامج التفاعلية على القنوات الروسية، أنه في حال نجحت هذه الاستفتاءات، وتقدم رؤساء هذه الأقاليم بطلب الانضمام إلى روسيا الاتحادية، فإن المرحلة القادمة ستشهد تغييرات جذرية في الأوضاع الحالية.وتواصل القوات الروسية، وقوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تحرير أراضي الجمهوريتين من سيطرة القوات الأوكرانية والقوميين والمرتزقة، كما أنها تحمي السكان في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيا والمناطق المحررة الأخرى، من بطش المتشددين الأوكرانيين.
https://sputnikarabic.ae/20220920/إدارة-مقاطعة-خيرسون-تعلن-موافقتها-على-إجراء-استفتاء-شعبي-بشأن-الانضمام-إلى-روسيا-1067993126.html
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العالم, استفتاء
العالم, استفتاء

مقاطعة زابوروجيه تحدد الفترة من 23 حتى 27 سبتمبر الجاري موعدا لإجراء الاستفتاء للانضمام إلى روسيا

13:50 GMT 20.09.2022 (تم التحديث: 14:06 GMT 20.09.2022)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورسكان زابوروجيه خلال مؤتمر وطني حول مسألة إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا في قصر ثقافة عمال السكك الحديدية في ميليتوبول.
سكان زابوروجيه خلال مؤتمر وطني حول مسألة إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا في قصر ثقافة عمال السكك الحديدية في ميليتوبول. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
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أعلن رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الثلاثاء، أن الاستفتاء على انضمام المقاطعة إلى روسيا سيجري في الفترة من 23 حتى 27 سبتمبر/أيلول الجاري، مشيرا إلى توقيع مرسوم بخصوص ذلك.
موسكو - سبوتنيك. وكتب باليتسكي على تطبيق تليغرام: "وقَعت اليوم مرسوما بشأن إجراء استفتاء حول انضمام المقاطعة إلى روسيا الاتحادية، وسيجري في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/سبتمبر".
وكان رئيس الإدارة الإقليمية في المقاطعة، فلاديمير سالدو، أعلن في وقت سابق، أنه تم اتخاذ القرار بإجراء استفتاء، لانضمام مقاطعة خيرسون إلى روسيا الاتحادية.
ويعتقد محللون سياسيون وعسكريون، عبروا عن وجهة نظرهم ضمن البرامج التفاعلية على القنوات الروسية، أنه في حال نجحت هذه الاستفتاءات، وتقدم رؤساء هذه الأقاليم بطلب الانضمام إلى روسيا الاتحادية، فإن المرحلة القادمة ستشهد تغييرات جذرية في الأوضاع الحالية.
مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إدارة مقاطعة خيرسون تعلن موافقتها على إجراء استفتاء شعبي بشأن الانضمام إلى روسيا
10:10 GMT
وتواصل القوات الروسية، وقوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تحرير أراضي الجمهوريتين من سيطرة القوات الأوكرانية والقوميين والمرتزقة، كما أنها تحمي السكان في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيا والمناطق المحررة الأخرى، من بطش المتشددين الأوكرانيين.
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