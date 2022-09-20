https://sputnikarabic.ae/20220920/موسكو-تدعم-تنظيم-لقاء-بين-وزيري-خارجية-سوريا-وتركيا-1068006348.html

موسكو تدعم تنظيم لقاء بين وزيري خارجية سوريا وتركيا

موسكو تدعم تنظيم لقاء بين وزيري خارجية سوريا وتركيا

قالت الخارجية الروسية إن موسكو تدعم فكرة تنظيم لقاء بين وزيري خارجية سوريا وتركيا، وعلى استعداد للمساعدة في عقده إذا لزم الأمر. 20.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-20T14:53+0000

2022-09-20T14:53+0000

2022-09-20T14:53+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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موسكو تدعم تنظيم لقاء بين وزيري خارجية سوريا وتركيا موسكو تدعم تنظيم لقاء بين وزيري خارجية سوريا وتركيا

الخارجية الروسية تقول إن موسكو تدعم فكرة تنظيم لقاء بين وزيري خارجية سوريا وتركياوأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف أن "روسيا ترى أن الاجتماع سيكون مفيدا، نحن نتحدث عن إقامة اتصالات بين الجانبين، حاليا تجري الاتصالات على المستويين العسكري والاستخباراتي بين الجانبين..وموسكو تشجعهم على ذلك".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد مؤخرا أنه كان مستعدا للقاء الرئيس السوري بشار الأسد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، لو أن الأخير حضر هناك.وأضاف غسان أن الحل السياسي هو الذي ينتظره الجميع وأن اللقاءات بين وزيري الخارجية غير مستحيل وقد يتطور إلى مستوى الرؤساء؛ فمن مصلحة الطرفين أن يتعاونا، وتركيا خسرت الكثير جراء إغلاق سوريا للطريق البري الواصل إلى دول الخليج كممر تجاري، وعودة السلم سيعود بكل الفائدة على البلدين..الرئيس عون: مفاوضات ترسيم الحدود في "مراحلها الأخيرة" ومندوب لبنان في المفاوضات مع إسرائيل يصل إلى نيويوركقال الرئيس اللبناني ميشال عون: إن "المفاوضات مع إسرائيل بشأن ملف ترسيم الحدود باتت في مراحلها الأخيرة بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن النفط والغاز، وذلك في الوقت الذي وصل فيه مندوب لبنان في المفاوضات التي تجري بوساطة أمريكية إلى نيويورك"وقال مصدر كبير مطلع على سير المفاوضات إن إلياس بو صعب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني سيلتقي بالوسيط الأمريكي آموس هوكستين لحل الخلافات القليلة المتبقية المتعلقة بالاتفاق البحري.في حديثه لعالم سبوتنيك قال طارق طارشيش المحلل السياسي اللبناني إن زيارة الياس أبو صعب المكلف متابعة المفاوضات مع الوسيط الأمريكي تحمل أكثر من مهمة منها استكشاف المناخ الأمريكي في مفاوضات الحدود ومدى جدية الموقف الأمريكي وكذلك استكشاف الموقف الأمريكي من الاستحقاقات اللبنانية الأخرى سواء رئاسة الجمهورية أو تأليف الحكومة ومستقبل الوضع في لبنان وتعاطي المؤسسات المالية الدولية معها خصوصا وأنه يوجد في لبنان الآن وفد صندوق النقد الدولي..وأضاف طارطيش أن ذلك يأتي في ظل ما يشاع منذ يومين بأن هناك تقدما وأن المفاوضات اقتربت من نهايتها وأن الوصول إلى اتفاق بات وشيكا لكن حتى الآن ليس هناك أي شيء ملموس وعملي ما لم يصل آموس هوكشتاين إلى لبنان أو لم يبلغ بالرد الإسرائيلي الأخير على مطالب لبنان..ملفات شائكة خلال المحادثات بين وزيري الخارجية الأمريكي والمصري ناقش وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره المصري سامح شكري، الشراكة بين البلدين، وعدد من الملفات الإقليمية وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك .وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن الوزيرين تبادلا الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية، أهمها الأوضاع في ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية واليمن، بالإضافة إلى التطورات المرتبطة بسد النهضة، وناقشا أيضاً الاستعدادات الجارية لعقد الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن الوزيرين بحثا دعم إجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت، فضلاً عن الهدنة الأممية في اليمن، واستئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وصنعاء.وفي حديثه لعالم سبوتنيك قال السفير رخا أحمد حسن عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن الملف الأول سيكون العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الامريكية وما فيها من اختلافات في وجهات النظر بالنسبة لبعض الموضوعات، وكذلك العلاقات التجارية والاقتصادية وغيرها، وكذلك، الإجراء الأخير الذي اتخذته واشنطن من احتجاز جزء من المعونة الأمريكية..وأضاف رخا أن الأزمة الليبية شهدت تقاعسا أمريكيا منذ 2012 وقت مقتل السفير الأمريكي في بني غازي، ونشطت بعض الشيء في 2019 لكن الدور الأمريكي لم يأخذ مساره إلا في فترة ستيفاني ويليامز التي حاولت في مشروع للتوافق وأيضا لم ينجح بسبب تعقيدات الأزمة الليبية، ومصر من ناحيتها تحاول الوصول لتفاهمات للخروج من هذه الدائرة الجهنمية للخلافات بين الأطراف الداخلية مدفوعة بأطراف خارجية وإقليمية أو دولية ..وأضاف السفير المصري أنه دائما الحزب الديمرقراطي يحاول إرضاء منظمات المجتمع المدني الأمريكي ولجان في الكونجرس فيعلي من ملف حقوق الإنسان في سياسته الخارجية برغم وجود تناقض لديه بالطبع داخليا وخارجيا وهو ملف سياسي وإعلامي وله علاقة بانتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وبالتالي نجد أن الحزب الديمقراطي يرتدي ثياب الصقور سواء فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية أو أزمة تايوان وغيرها ليظهر أن مواقفه متشددة وأن سياسته قوية أملا بالفوز في مواجهات وقضايا داخلية يواجهها.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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