https://sputnikarabic.ae/20220920/نائب-روسي-الاستفتاءات-في-دونباس-ستغير-السياق-الجيوسياسي-بأكمله-في-أوروبا-1068015922.html

نائب روسي: الاستفتاءات في دونباس ستغير السياق الجيوسياسي في أوروبا بأكمله

نائب روسي: الاستفتاءات في دونباس ستغير السياق الجيوسياسي في أوروبا بأكمله

اعتبر النائب في مجلس الدوما أوليغ موروزيف، اليوم الثلاثاء، إن الاستفتاءات في دونباس ستغير السياق الجيوسياسي في أوروبا بأكمله . 20.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-20T16:45+0000

2022-09-20T16:45+0000

2022-09-20T16:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

مجلس الدوما الروسي

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وقال موروزيف لـ"سبوتنيك": "سيؤدي هذا (الاستفتاءات) إلى تغيير السياق الجيوسياسي بأكمله في أوروبا. غدا، ستكون قوات نظام كييف على أراضي روسيا. وسيكون القتال أيضا على أراضي روسيا. وهذا يعني أن العملية العسكرية الخاصة ستتحول تلقائيا إلى معركة لتحرير روسيا من الغزاة الفاشيين".وتقدم مجلسا الشعب (البرلمانان) في كل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، أمس، بطلب إلى رئيسي الجمهوريتين، لإجراء استطلاع شعبي فوري للانضمام إلى روسيا.وكانت موسكو قد اعترفت باستقلال دونيتسك ولوغانسك قبل العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 شباط/فبراير.ومع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية هو حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.كما تهدف العملية إلى نزع السلاح من أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها؛ فضلا عن تقديم جميع مجرمي الحرب، المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20220920/دونيتسك-إجراء-الاستفتاء-الشعبي-الخاص-بالانضمام-إلى-روسيا-في-الفترة-ما-بين-23-إلى-27-سبتمبر-الحالي-1067998410.html

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روسيا, مجلس الدوما الروسي