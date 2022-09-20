https://sputnikarabic.ae/20220920/نائب-لبناني-المصرف-المركزي-أكد-أن-ما-أنفقناه-من-أول-العام-كان-من-أموال-المودعين-3-مليارات-دولار-1067995304.html

نائب لبناني: المصرف المركزي أكد أن ما أنفقناه من أول العام كان من أموال المودعين... 3 مليارات دولار

نائب لبناني: المصرف المركزي أكد أن ما أنفقناه من أول العام كان من أموال المودعين... 3 مليارات دولار

كشف نائب لبناني أن المصرف المركزي في بيروت أكد أنه صرف 3 مليارات دولار منذ بداية العام من أموال المودعين. 20.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-20T10:46+0000

2022-09-20T10:46+0000

2022-09-20T10:46+0000

أخبار لبنان

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ووفقا لتصريحات نقلها موقع "النشرة" اللبناني، أكد النائب ​جميل السيد​، أن مصرف لبنان أكد أن ما تم صرفه من أول العام 3 مليارات دولار وهي من أموال المودعين.وقال: "اليوم ​مصرف لبنان​ قال إن ما أنفقناه من أول السنة إلى الأن هو 3 مليار دولار، التي هي أموال ​المودعين​"، مشيراً إلى أن "جميع الصرافين تابعين لشبكات كبيرة، وكل العالم اصبحوا صرافين، بالاضافة إلى الوسطاء كالـ"OMT"، وحتى البنك ايضاً".وأوضح النائب اللبناني أنه "منذ 3 سنوات كان حجم الودائع 34 مليار واليوم انخفض دون الـ10 مليار نتيجة صرفها على الدعم والإستيراد"، لافتاً إلى أن "مئات ملايين ​الدولار​ات تم هدرها عبر إجراء عمليات بدل الليرة بالدولار عبر ​منصة صيرفة".وقال: "سقوط النظام المصرفي هو سقوط لبنان، وهذا يعني تعطل الأحوال العامة"، لافتا إلى أن "بقاءه على حال الفوضى الموجود فيها أسوء من سقوطه ولا يمكن أن نسكت على هذه الحالة".

https://sputnikarabic.ae/20220203/تحويل-أموال-المودعين-بالدولار-لليرة-ما-فاعلية-خطة-لبنان-الجديدة-في-إنقاذ-الوضع-المالي؟-1057872306.html

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