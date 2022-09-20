https://sputnikarabic.ae/20220920/نائب-وزير-الخارجية-التركي-نعمل-مع-روسيا-على-تمديد-اتفاق-الحبوب-1067976225.html
نائب وزير الخارجية التركي: نعمل مع روسيا على تمديد اتفاق الحبوب
نائب وزير الخارجية التركي: نعمل مع روسيا على تمديد اتفاق الحبوب
قال نائب وزير الخارجية التركي، سيدات أونال، لوكالة "سبوتنيك" إن بلاده تعمل مع روسيا لتمديد اتفاق الحبوب آملين أن يستمر العمل لتحقيق جميع الأهداف. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T01:40+0000
2022-09-20T01:40+0000
2022-09-20T01:40+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
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سبوتنيك. وقال أونال يوم الاثنين "نتمنى أن نستمر في العمل وفقا لكل الشروط في هذا الصدد لتحقيق كل الأهداف المرجوة".وفي وقت سابق، أعلنت السلطات التركية انطلاق 6 سفن شحن محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية في إطار اتفاق إسطنبول، جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الدفاع التركية، أمس الاثنين، بحسب وكالة "الأناضول".يذكر أنه في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, روسيا
نائب وزير الخارجية التركي: نعمل مع روسيا على تمديد اتفاق الحبوب
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قال نائب وزير الخارجية التركي، سيدات أونال، لوكالة "سبوتنيك" إن بلاده تعمل مع روسيا لتمديد اتفاق الحبوب آملين أن يستمر العمل لتحقيق جميع الأهداف.
سبوتنيك
. وقال أونال يوم الاثنين "نتمنى أن نستمر في العمل وفقا لكل الشروط في هذا الصدد لتحقيق كل الأهداف المرجوة".
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات التركية انطلاق 6 سفن شحن
محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية في إطار اتفاق إسطنبول، جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الدفاع التركية، أمس الاثنين، بحسب وكالة "الأناضول".
وقالت الوزارة في بيانها: "أبحرت 6 سفن جديدة من الموانئ الأوكرانية في إطار شحن الحبوب".
يذكر أنه في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/ شباط الماضي.