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https://sputnikarabic.ae/20220920/وزيرة-بريطانية-250-ألف-شخص-اصطفوا-لرؤية-نعش-الملكة-1068025169.html
وزيرة بريطانية: 250 ألف شخص اصطفوا لرؤية نعش الملكة
وزيرة بريطانية: 250 ألف شخص اصطفوا لرؤية نعش الملكة
قالت وزيرة بريطانية، اليوم الثلاثاء، إن 250 ألف شخص على الأقل، انضموا لصف طويل لرؤية نعش الملكة إليزابيث الثانية على مدى 4 أيام، في قاعة وسيتمنسر بمقر... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T21:18+0000
2022-09-20T21:18+0000
بريطانيا
جنازة
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جاء الكشف عن الرقم بعد يوم من ختام بريطانيا 10 أيام من الحداد الوطني على الملكة الراحلة، التي توفيت في 8 سبتمبر/ أيلول، باسكتلندا عن 96 عاما بعد أن أمضت 70 عاما على العرش، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".يوم الإثنين، حضر المئات من قادة العالم وكبار الشخصيات جنازتها الرسمية في كنيسة وستمنستر، وتجمعت حشود ضخمة في شوارع لندن ووندسور لمشاهدة الوداع التاريخي للملكة قبل دفنها في وندسور.قالت وزيرة الثقافة ميشيل دونيلان إن المسؤولين ما زالوا "يحللون الأرقام"، لكن ما يقدر بنحو ربع مليون شخص انضموا إلى أطول صف شوهد على الإطلاق من أجل الفوز بفرصة لإلقاء نظرة على نعش الملكة بداية من 14 سبتمبر حتى قبل جنازتها بقليل يوم الاثنين.انتظر الكثيرون في الطابور لمدة تصل إلى 13 ساعة، متحدين البرد الخريفي وقضوا ليال كاملة وهم يتجولون لأميال على طول نهر التايمز لتقديم التعازي.
https://sputnikarabic.ae/20220915/-الملك-سلمان-يتحدث-هاتفيا-مع-ملك-بريطانيا-تشارلز-الثالث-1067799171.html
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بريطانيا, جنازة
بريطانيا, جنازة

وزيرة بريطانية: 250 ألف شخص اصطفوا لرؤية نعش الملكة

21:18 GMT 20.09.2022
© AFP 2022 / Hannah Mckay/Poolجنازة ملكة بريطانيا العظمى الملكة إليزابيث الثانية، لندن، إنجلترا 19 سبتمبر 2022
جنازة ملكة بريطانيا العظمى الملكة إليزابيث الثانية، لندن، إنجلترا 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© AFP 2022 / Hannah Mckay/Pool
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قالت وزيرة بريطانية، اليوم الثلاثاء، إن 250 ألف شخص على الأقل، انضموا لصف طويل لرؤية نعش الملكة إليزابيث الثانية على مدى 4 أيام، في قاعة وسيتمنسر بمقر البرلمان.
جاء الكشف عن الرقم بعد يوم من ختام بريطانيا 10 أيام من الحداد الوطني على الملكة الراحلة، التي توفيت في 8 سبتمبر/ أيلول، باسكتلندا عن 96 عاما بعد أن أمضت 70 عاما على العرش، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
الملك سلمان بن عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
الملك سلمان يتحدث هاتفيا مع ملك بريطانيا تشارلز الثالث
15 سبتمبر, 16:48 GMT
يوم الإثنين، حضر المئات من قادة العالم وكبار الشخصيات جنازتها الرسمية في كنيسة وستمنستر، وتجمعت حشود ضخمة في شوارع لندن ووندسور لمشاهدة الوداع التاريخي للملكة قبل دفنها في وندسور.
قالت وزيرة الثقافة ميشيل دونيلان إن المسؤولين ما زالوا "يحللون الأرقام"، لكن ما يقدر بنحو ربع مليون شخص انضموا إلى أطول صف شوهد على الإطلاق من أجل الفوز بفرصة لإلقاء نظرة على نعش الملكة بداية من 14 سبتمبر حتى قبل جنازتها بقليل يوم الاثنين.
انتظر الكثيرون في الطابور لمدة تصل إلى 13 ساعة، متحدين البرد الخريفي وقضوا ليال كاملة وهم يتجولون لأميال على طول نهر التايمز لتقديم التعازي.
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