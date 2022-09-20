https://sputnikarabic.ae/20220920/وزير-خارجية-قطر-يجري-مباحثات-مع-مسؤولين-إيرانيين-وأمريكيين-حول-الملف-النووي-وقضايا-المنطقة-1068000872.html

وزير خارجية قطر يجري مباحثات مع مسؤولين إيرانيين وأمريكيين حول الملف النووي وقضايا المنطقة

وزير خارجية قطر يجري مباحثات مع مسؤولين إيرانيين وأمريكيين حول الملف النووي وقضايا المنطقة

بحث وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع مسؤولين إيرانيين وأمريكيين تطورات المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي بين طهران والدول... 20.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-20T12:49+0000

2022-09-20T12:49+0000

2022-09-20T12:49+0000

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وقال الوزير القطري، إنه "ناقش مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مستجدات المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي"، مضيفاً: "نتطلع إلى جهودنا التعاونية في هذا الصدد".وفي السياق، بحث الوزير القطري مع المبعوث الأمريكي لإيران روبرت مالي، تطورات الملف نفسه، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.كما التقى "آل ثاني"، منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكغورك، وبحث معه تطورات المفاوضات النووية وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وتأتي هذه اللقاءات في وقت تتضاءل فيه احتمالات التوصل لاتفاق نووي بين إيران والغرب، الذي يقول إن الرد الإيراني على المقترح الذي قدّمه الأوروبيون الشهر الماضي ليس مشجعاً.وفي عام 2015، وقّعت إيران على خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي الإيراني، مع مجموعة دول "5 + 1" - أمريكا والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا - بالإضافة إلى ألمانيا - والاتحاد الأوروبي.وطالبت إيران بتقليص برنامجها النووي وتقليص احتياطياتها من اليورانيوم بشدة مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك رفع حظر الأسلحة بعد خمس سنوات من اعتماد الاتفاق.في عام 2018، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تخلت أمريكا عن موقفها التصالحي بشأن إيران، وانسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة، وطبقت سياسات متشددة ضد طهران، ما دفع إيران إلى التخلي إلى حد كبير عن التزاماتها بموجب الاتفاق.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، اتفقت أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة على مسودتين لصفقة جديدة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ومنذ ذلك الحين، عقد الطرفان عدة جولات من المحادثات لإحياء الاتفاق.

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