https://sputnikarabic.ae/20220920/وكالة-السعودية-ترسل-رائدي-فضاء-إلى-المحطة-الدولية-عبر-شركة-أمريكية-1068025598.html
وكالة: السعودية ترسل رائدي فضاء إلى المحطة الدولية عبر شركة أمريكية خاصة
وكالة: السعودية ترسل رائدي فضاء إلى المحطة الدولية عبر شركة أمريكية خاصة
تخطط السعودية لإرسال رائدين إلى محطة الفضاء الدولية على متن كبسولة فضائية من إنتاج شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، لتصبح أحدث دولة خليجية تعزز... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T20:59+0000
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وقالت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة، والتي تحدثت دون الكشف عن هويتها، قولها إن الصفقة وقعت بشكل خاص في وقت سابق من هذا العام مع شركة "أكسيوم سبيس" في هيوستن، والتي تنظم وتدير بعثات خاصة إلى الفضاء على متن مركبة فضائية أمريكية للباحثين والسياح.وبموجب الاتفاق، سيركب رائدا فضاء سعوديان كبسولة "سبيس إكس كرو دراغون" إلى المحطة الفضائية في رحلة تستمر أسبوعا تقريبا في أوائل العام المقبل، وسيكونان أول من يذهب من بلدهم إلى الفضاء على متن مركبة فضائية خاصة. تأسست وكالة الفضاء بالرياض عام 2018.هذه الصفقة هي الأحدث في سلسلة تضع شركات مثل "أكسيوم" في دور فريد من نوعه للدبلوماسية لطالما هيمنت عليه الوكالات الحكومية مثل "ناسا". المحطة الفضائية هي عبارة عن مختبر بحجم ملعب كرة قدم على ارتفاع 250 ميلا (400 كيلومتر) فوق الأرض، ويؤوي رواد فضاء متعددون الجنسيات لأكثر من 20 عاما.وقالت المصادر إن رائدي الفضاء السعوديين سينضمان إلى اثنين من الأمريكيين المعلنين سابقا، وهما رائدة الفضاء الأمريكية المتقاعدة بيغي ويتسون وسائق سيارات السباق والمستثمر جون شوفنر. ستكون المهمة "إيه إكس 2" هي الرحلة الفضائية الثانية التي تنظمها شركة "أكسيوم".
https://sputnikarabic.ae/20220722/إطلاق-مركبة-أمريكية-تقل-رائدة-فضاء-روسية-في-سبتمبر-2022-1065434032.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم
وكالة: السعودية ترسل رائدي فضاء إلى المحطة الدولية عبر شركة أمريكية خاصة
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تخطط السعودية لإرسال رائدين إلى محطة الفضاء الدولية على متن كبسولة فضائية من إنتاج شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، لتصبح أحدث دولة خليجية تعزز العلاقات مع شركات الفضاء الأمريكية الخاصة.
وقالت وكالة
"رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة، والتي تحدثت دون الكشف عن هويتها، قولها إن الصفقة وقعت بشكل خاص في وقت سابق من هذا العام مع شركة "أكسيوم سبيس" في هيوستن، والتي تنظم وتدير بعثات خاصة إلى الفضاء على متن مركبة فضائية أمريكية للباحثين والسياح.
وبموجب الاتفاق، سيركب رائدا فضاء سعوديان كبسولة "سبيس إكس
كرو دراغون" إلى المحطة الفضائية في رحلة تستمر أسبوعا تقريبا في أوائل العام المقبل، وسيكونان أول من يذهب من بلدهم إلى الفضاء على متن مركبة فضائية خاصة. تأسست وكالة الفضاء بالرياض عام 2018.
هذه الصفقة هي الأحدث في سلسلة تضع شركات مثل "أكسيوم" في دور فريد من نوعه للدبلوماسية لطالما هيمنت عليه الوكالات الحكومية مثل "ناسا". المحطة الفضائية هي عبارة عن مختبر بحجم ملعب كرة قدم على ارتفاع 250 ميلا (400 كيلومتر) فوق الأرض، ويؤوي رواد فضاء متعددون الجنسيات لأكثر من 20 عاما.
وقالت المصادر إن رائدي الفضاء السعوديين سينضمان إلى اثنين من الأمريكيين المعلنين سابقا، وهما رائدة الفضاء الأمريكية المتقاعدة بيغي ويتسون وسائق سيارات السباق والمستثمر جون شوفنر. ستكون المهمة "إيه إكس 2" هي الرحلة الفضائية الثانية التي تنظمها شركة "أكسيوم".