عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220920/ولي-العهد-السعودي-يؤكد-لمبعوث-الرئيس-الأوكراني-دعم-المملكة-لحل-الأزمة-سياسيا-1068013290.html
ولي العهد السعودي يؤكد لمبعوث الرئيس الأوكراني دعم المملكة لحل الأزمة سياسيا
ولي العهد السعودي يؤكد لمبعوث الرئيس الأوكراني دعم المملكة لحل الأزمة سياسيا
قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن بلاده تدعم الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية سياسيًا، وذلك خلال لقاء مع رستم أومرييف، المبعوث الخاص... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T16:29+0000
2022-09-20T16:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1065134690_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_72ed599f311e45f95cbd5166946ac86e.jpg
وأعرب ولي العهد، خلال اللقاء الذي جرى في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، اليوم، عن حرص بلاده ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عن تلك الأزمة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).من جهته، عبر المبعوث الأوكراني عن تقدير بلاده للمساعي "الإنسانية الحميدة" التي تبذلها الرياض من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف العملية هو حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1065134690_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_ca8abde960172bf5625a368150459e66.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

ولي العهد السعودي يؤكد لمبعوث الرئيس الأوكراني دعم المملكة لحل الأزمة سياسيا

16:29 GMT 20.09.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022
ولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
تابعنا عبرTelegram
قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن بلاده تدعم الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية سياسيًا، وذلك خلال لقاء مع رستم أومرييف، المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني.
وأعرب ولي العهد، خلال اللقاء الذي جرى في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، اليوم، عن حرص بلاده ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عن تلك الأزمة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
من جهته، عبر المبعوث الأوكراني عن تقدير بلاده للمساعي "الإنسانية الحميدة" التي تبذلها الرياض من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف العملية هو حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бронеавтомобиль Тигр ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала