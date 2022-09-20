https://sputnikarabic.ae/20220920/ولي-العهد-السعودي-يؤكد-لمبعوث-الرئيس-الأوكراني-دعم-المملكة-لحل-الأزمة-سياسيا-1068013290.html
ولي العهد السعودي يؤكد لمبعوث الرئيس الأوكراني دعم المملكة لحل الأزمة سياسيا
ولي العهد السعودي يؤكد لمبعوث الرئيس الأوكراني دعم المملكة لحل الأزمة سياسيا
قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن بلاده تدعم الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية سياسيًا، وذلك خلال لقاء مع رستم أومرييف، المبعوث الخاص... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T16:29+0000
2022-09-20T16:29+0000
2022-09-20T16:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأعرب ولي العهد، خلال اللقاء الذي جرى في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، اليوم، عن حرص بلاده ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عن تلك الأزمة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).من جهته، عبر المبعوث الأوكراني عن تقدير بلاده للمساعي "الإنسانية الحميدة" التي تبذلها الرياض من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف العملية هو حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ولي العهد السعودي يؤكد لمبعوث الرئيس الأوكراني دعم المملكة لحل الأزمة سياسيا
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قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن بلاده تدعم الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية سياسيًا، وذلك خلال لقاء مع رستم أومرييف، المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني.
وأعرب ولي العهد، خلال اللقاء الذي جرى في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، اليوم، عن حرص بلاده ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عن تلك الأزمة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
من جهته، عبر المبعوث الأوكراني عن تقدير بلاده للمساعي "الإنسانية الحميدة" التي تبذلها الرياض من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف العملية هو حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.