https://sputnikarabic.ae/20220920/يمكنها-تنفيذ-مهام-قتالية-معلومات-عن-طائرة-التدريب-الروسية-ياك---130-1068020847.html
يمكنها تنفيذ مهام قتالية... معلومات عن طائرة التدريب الروسية "ياك - 130"
يمكنها تنفيذ مهام قتالية... معلومات عن طائرة التدريب الروسية "ياك - 130"
تمتلك روسيا المئات من طائرات التدريب، التي تم تصميم بعضها لتكون طائرة تدريب مقاتلة ومنها الطائرة "ياك - 130". 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T19:02+0000
2022-09-20T19:02+0000
2022-09-20T19:02+0000
رصد عسكري
روسيا
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وتم تصميم "ياك - 130" لتكون طائرة تدريب يمكنها تنفيذ المهام التدريبية الخاصة بتعليم الطيارين، إضافة إلى قدرتها على تنفيذ مهام قتالية، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن استخدام الطائرة في مهام تدريبية يمكن الطيارين الجدد من تعلم مهارات الطيران وتأهيلهم لقيادة الطائرات المقاتلة ذات القدرات الفنية المتطورة.ويمكن للطائرة "ياك - 130" أن تقوم بمهام الطائرات الهجومية الخفيفة ضد أهداف جوية أو أرضية.ما هي المواصفات الفنية للطائرة "ياك - 130"؟ما هي مهام "ياك - 130" التدريبية؟تم تطوير "ياك - 130" لتكون طائرة تدريب يمكن الاعتماد عليها لتأهيل الطيارين على قيادة مقاتلات الجيلين الرابع والخامس من الطائرات الحربية، إضافة إلى تنفيذ مهام قتالية في جميع الظروف الجوية بفضل امتلاكها قدرة عالية على المناورة ومعدلات أمان عالية وقدرة على العمل بصورة مستقلة والانطلاق من الممرات الخاصة بالطائرات سواء كانت ممهدة أو غير ممهدة.
https://sputnikarabic.ae/20220816/معلومات-عن-المقاتلة-الروسية-الخارقة-سو-57-1066491241.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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رصد عسكري, روسيا
يمكنها تنفيذ مهام قتالية... معلومات عن طائرة التدريب الروسية "ياك - 130"
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تمتلك روسيا المئات من طائرات التدريب، التي تم تصميم بعضها لتكون طائرة تدريب مقاتلة ومنها الطائرة "ياك - 130".
وتم تصميم "ياك - 130" لتكون طائرة تدريب يمكنها تنفيذ المهام التدريبية الخاصة بتعليم الطيارين، إضافة إلى قدرتها على تنفيذ مهام قتالية، حسبما يقول
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ولفت الموقع إلى أن استخدام الطائرة في مهام تدريبية يمكن الطيارين الجدد من تعلم مهارات الطيران وتأهيلهم لقيادة الطائرات المقاتلة
ذات القدرات الفنية المتطورة.
ويمكن للطائرة "ياك - 130" أن تقوم بمهام الطائرات الهجومية
الخفيفة ضد أهداف جوية أو أرضية.
ما هي المواصفات الفنية للطائرة "ياك - 130"؟
وزن الإقلاع بأقصى حمولة: 10.2 طن.
السرعة القصوى: ألف و60 كلم/ ساعة.
أقصى ارتفاع تحليق: 12 ألفا و500 متر.
زاوية الهجوم أثناء الطيران: 35 درجة.
عدد نقاط التعليق الخارجية: 9 نقاط.
أقصى مدى بحمولة قتالية: من 4 إلى 5 آلاف كلم.
المدى بدون حمولة قتالية: 9700 كلم.
المسافة بين طرفي الجناحين: 9.84 متر.
ما هي مهام "ياك - 130" التدريبية؟
تم تطوير "ياك - 130" لتكون طائرة تدريب يمكن الاعتماد عليها لتأهيل الطيارين على قيادة مقاتلات الجيلين الرابع والخامس
من الطائرات الحربية، إضافة إلى تنفيذ مهام قتالية في جميع الظروف الجوية بفضل امتلاكها قدرة عالية على المناورة ومعدلات أمان عالية وقدرة على العمل بصورة مستقلة والانطلاق من الممرات الخاصة بالطائرات سواء كانت ممهدة أو غير ممهدة.