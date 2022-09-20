الفائزون بجوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2022

صورة بعنوان "استكشاف الحياة" للمصور النرويجي فلوريان ليدوكس، الذي فاز بالمركز الثاني في فئة "الحياة البرية" في مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2022. يلعب دب قطبي صغير، يبلغ من العمر عامًا، في الماء يختبر الجليد الطازج ويقفز ذهابًا وإيابًا في الماء مع أخيه، بينما تستريح والدته في مكان قريب. هذه الصورة هي نتاج 5 أشهر في الحقل، يعيشون مع الدببة وبالقرب منها في مخيم بعيد على الساحل الشرقي لسفالبارد.