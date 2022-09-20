الفائزون بجوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2022
أعلنت لجنة التحكيم لمسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2022 عن قائمة بالأعمال المصورة الفائزة، وتضم أعمال مصورين من روسيا وفيتنام وإيران والصين وبولندا ودول أخرى.
مسابقة التصوير بواسطة الدرون هي إحدى مسابقات التصوير التي حصدت أعلى مشاركة دولية على الإطلاق. يذكر أن اللجنة تلقت في نسخة 2020 ما يقرب من 14000 صورة من المصورين الهواة والمحترفين من 104 دول حول العالم.
© Photo / Armand Sarlangue/Drone Photo Awardsصورة بعنوان "بيغ بانغ"، للمصور الفرنسي أرماند سارلانغ، الفائز في مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدورن 2022. في الصورة، شرخ ثانوي يحدث على بعد مئات الأمتار من الفوهة الرئيسية لبركان فاجرادالسفيال، خلال المرحلة البركانية الأخيرة. تم التقاطه عندما كانت عاصفة تضرب غرب أيسلندا، مع هطول أمطار ورياح قوية. نظرًا للظروف الصعبة، فإن التقاط طائرة بدون طيار مثل هذا فريد من نوعه.
صورة بعنوان "بيغ بانغ"، للمصور الفرنسي أرماند سارلانغ، الفائز في مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدورن 2022. في الصورة، شرخ ثانوي يحدث على بعد مئات الأمتار من الفوهة الرئيسية لبركان فاجرادالسفيال، خلال المرحلة البركانية الأخيرة. تم التقاطه عندما كانت عاصفة تضرب غرب أيسلندا، مع هطول أمطار ورياح قوية. نظرًا للظروف الصعبة، فإن التقاط طائرة بدون طيار مثل هذا فريد من نوعه.
© Photo / Huu Binh Nguyen/Drone Photo Awardsصورة بعنوان "جمع بانغ" للمصور الفيتنامي هيو بنه نغيوين، الذي نال استحسانًا كبيرًا في فئة "الناس" من مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون جوائز لعام 2022 رجل يحصد عشب بانغ (Lepironia articulata). عشب الانفجار هو المادة المستخدمة في إنتاج القش لتحل محل القش البلاستيكي لحماية بيئتنا. معظم الأراضي في هذه المنطقة مليئة بالشبة بحيث لا يستطيع الناس زراعة أي نباتات محصولية إلى جانب عشب بانغ.
صورة بعنوان "جمع بانغ" للمصور الفيتنامي هيو بنه نغيوين، الذي نال استحسانًا كبيرًا في فئة "الناس" من مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون جوائز لعام 2022 رجل يحصد عشب بانغ (Lepironia articulata). عشب الانفجار هو المادة المستخدمة في إنتاج القش لتحل محل القش البلاستيكي لحماية بيئتنا. معظم الأراضي في هذه المنطقة مليئة بالشبة بحيث لا يستطيع الناس زراعة أي نباتات محصولية إلى جانب عشب بانغ.
© Photo / Florian Ledoux/Drone Photo Awardsصورة بعنوان "استكشاف الحياة" للمصور النرويجي فلوريان ليدوكس، الذي فاز بالمركز الثاني في فئة "الحياة البرية" في مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2022. يلعب دب قطبي صغير، يبلغ من العمر عامًا، في الماء يختبر الجليد الطازج ويقفز ذهابًا وإيابًا في الماء مع أخيه، بينما تستريح والدته في مكان قريب. هذه الصورة هي نتاج 5 أشهر في الحقل، يعيشون مع الدببة وبالقرب منها في مخيم بعيد على الساحل الشرقي لسفالبارد.
صورة بعنوان "استكشاف الحياة" للمصور النرويجي فلوريان ليدوكس، الذي فاز بالمركز الثاني في فئة "الحياة البرية" في مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2022. يلعب دب قطبي صغير، يبلغ من العمر عامًا، في الماء يختبر الجليد الطازج ويقفز ذهابًا وإيابًا في الماء مع أخيه، بينما تستريح والدته في مكان قريب. هذه الصورة هي نتاج 5 أشهر في الحقل، يعيشون مع الدببة وبالقرب منها في مخيم بعيد على الساحل الشرقي لسفالبارد.
© Photo / Anindita Roy/Drone Photo Awardsصورة بعنوان "النوم على متن القارب" للمصور البنغلاديشي أنينديتا روي، الفائز في فئة "الناس" في مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2022 تقع دكا على ضفة نهر بوريجانجا الشهير. ميناء دكا على نهر سادارغات هو أكثر الموانئ ازدحامًا في بنغلاديش، حيث تصل خدماته إلى معظم المناطق في البلاد. يعبره أشخاص من كلا جانبي نهر بوريجانجا باستخدام قوارب صغيرة. عادة ما ينام رجال القوارب الذين يعملون عليها في الليل على القوارب أنفسهم.
صورة بعنوان "النوم على متن القارب" للمصور البنغلاديشي أنينديتا روي، الفائز في فئة "الناس" في مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2022 تقع دكا على ضفة نهر بوريجانجا الشهير. ميناء دكا على نهر سادارغات هو أكثر الموانئ ازدحامًا في بنغلاديش، حيث تصل خدماته إلى معظم المناطق في البلاد. يعبره أشخاص من كلا جانبي نهر بوريجانجا باستخدام قوارب صغيرة. عادة ما ينام رجال القوارب الذين يعملون عليها في الليل على القوارب أنفسهم.
© Photo / Yura Borschev/Drone Photo Awardsصورة بعنوان "عاصفة الرمال" بواسطة المصور الروسي يورا بورشيف، احتل المركز الثاني في فئة "الحضرية" في مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2022 يظهر في الصورة، ملعب كرة سلة بعد عاصفة رملية في الإمارات العربية المتحدة: تغطي الرمال جزئياً الملعب، مما يتيح للمشاهد لمحة عن أشكاله وألوانه الأصلية. إنه أحد أعظم الاكتشافات في مجموعة الملاعب الرياضية للمؤلف التي تم تصويرها في عام 2021.
صورة بعنوان "عاصفة الرمال" بواسطة المصور الروسي يورا بورشيف، احتل المركز الثاني في فئة "الحضرية" في مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2022 يظهر في الصورة، ملعب كرة سلة بعد عاصفة رملية في الإمارات العربية المتحدة: تغطي الرمال جزئياً الملعب، مما يتيح للمشاهد لمحة عن أشكاله وألوانه الأصلية. إنه أحد أعظم الاكتشافات في مجموعة الملاعب الرياضية للمؤلف التي تم تصويرها في عام 2021.
© Photo / Mehdi Mohebipour/Drone Photo Awardsصورة بعنوان "التضامن"، التقطها المصور الإيراني مهدي محبيبور، الفائز بجائزة فئة الحياة البرية في مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2022. ينام طيور النحام معًا في الليل لمزيد من الأمان والبقاء قريبين من بعضهم البعض أثناء النهار، وبالتالي حماية بعضهم البعض. في هذا الحشد من الأجسام تبرز الفروق الدقيقة الملونة للريش وانعكاسات الضوء.
صورة بعنوان "التضامن"، التقطها المصور الإيراني مهدي محبيبور، الفائز بجائزة فئة الحياة البرية في مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2022. ينام طيور النحام معًا في الليل لمزيد من الأمان والبقاء قريبين من بعضهم البعض أثناء النهار، وبالتالي حماية بعضهم البعض. في هذا الحشد من الأجسام تبرز الفروق الدقيقة الملونة للريش وانعكاسات الضوء.
© Photo / Nikita Dukhnik/Drone Photo Awardsصورة بعنوان "معًا" للمصور الروسي نيكيتا دوخنيك، التي نالت درجة التقدير من لجنة التحكيم في فئة "الزفاف" ضمن جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2022. وكان "الوجه" جزء من المشهد الذي بقي بعد انتهاء المهرجان الموسيقي الذي أقيم بالقرب من مكان الزفاف. نظرًا لأنه كان إعدادًا قريبًا وغير معتاد إلى حد ما، قرر المصور استخدامه لألبوم صور الزفاف.
صورة بعنوان "معًا" للمصور الروسي نيكيتا دوخنيك، التي نالت درجة التقدير من لجنة التحكيم في فئة "الزفاف" ضمن جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2022. وكان "الوجه" جزء من المشهد الذي بقي بعد انتهاء المهرجان الموسيقي الذي أقيم بالقرب من مكان الزفاف. نظرًا لأنه كان إعدادًا قريبًا وغير معتاد إلى حد ما، قرر المصور استخدامه لألبوم صور الزفاف.
© Photo / David Rouge/Drone Photo Awardsصورة بعنوان "اللقاء" للمصور السويسري ديفيد روغ، الفائز في فئة "الطبيعة" فبي مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2022 هذه الصورة هي نتيجة حلم تحقق: التقاء الصحراء والمحيط. مع صعود الطائرة بدون طيار إلى أعلى، لاحظ المصور ظرفاً مناخياً معينًا، حيث سلط الضوء الضوء على الأشكال المثيرة لهذه الكثبان الرملية التي تتدفق إلى جنوب المحيط الأطلسي.
صورة بعنوان "اللقاء" للمصور السويسري ديفيد روغ، الفائز في فئة "الطبيعة" فبي مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2022 هذه الصورة هي نتيجة حلم تحقق: التقاء الصحراء والمحيط. مع صعود الطائرة بدون طيار إلى أعلى، لاحظ المصور ظرفاً مناخياً معينًا، حيث سلط الضوء الضوء على الأشكال المثيرة لهذه الكثبان الرملية التي تتدفق إلى جنوب المحيط الأطلسي.
© Photo / Saurabh Sirohiya/Drone Photo Awardsصورة بعنوان "حصاد عمال مزرعة الملح" للمصور الهندي سوراب سيروهيا ، الفائز في فئة الملخصات لجوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2022 يعمل بعض العمال في حوض الملح حيث يقومون بتحريك الملح لتشكيل خطوط دائرية تسمح بالتبخر البطيء تحت أشعة الشمس الحارقة. في نهاية اليوم، سيتم جمع الملح في سلال: إنه عمل شاق حقًا!
صورة بعنوان "حصاد عمال مزرعة الملح" للمصور الهندي سوراب سيروهيا ، الفائز في فئة الملخصات لجوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2022 يعمل بعض العمال في حوض الملح حيث يقومون بتحريك الملح لتشكيل خطوط دائرية تسمح بالتبخر البطيء تحت أشعة الشمس الحارقة. في نهاية اليوم، سيتم جمع الملح في سلال: إنه عمل شاق حقًا!
© Photo / Stephan Bednaic/Drone Photo Awardsصورة بعنوان "استراحة عند مفترق الطرق" للمصور الكرواتي ستيفان بيدنيك، الذي نال درجة تقدير عالية من لجنة التحكيم في فئة الرياضة ضمن مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2022 في مهرجان "تشيل آند دريل"، قام المتسلقون بتجهيز خطوط متعددة تمتد عبر الوادي الذي يبلغ طوله عدة مئات من الأمتار. نظرًا لأن أحد الخطوط كان يسير عكس الطريق ونهرًا متوازيًا أدناه ، فقد صنع شكلاً رائعًا. يستلقي المصمم الفرنسي البارز بينوا على الخط لمساعدة المصور في تسديدته.
صورة بعنوان "استراحة عند مفترق الطرق" للمصور الكرواتي ستيفان بيدنيك، الذي نال درجة تقدير عالية من لجنة التحكيم في فئة الرياضة ضمن مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2022 في مهرجان "تشيل آند دريل"، قام المتسلقون بتجهيز خطوط متعددة تمتد عبر الوادي الذي يبلغ طوله عدة مئات من الأمتار. نظرًا لأن أحد الخطوط كان يسير عكس الطريق ونهرًا متوازيًا أدناه ، فقد صنع شكلاً رائعًا. يستلقي المصمم الفرنسي البارز بينوا على الخط لمساعدة المصور في تسديدته.
© Photo / Serhiy Vovk/Drone Photo Awardsصورة بعنوان "أسطح المنازل في حي كارتوفيلريكيرن" للمصور الدنماركي سيرهي فوفك، الفائز في فئة "الحضرية" في مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2022 أسطح المنازل في حي كارتوفيلريكيرن، في أوستيربرو. تم بناء الحي في أواخر القرن التاسع عشر لعائلات الطبقة العاملة. اليوم، هي واحدة من أكثر المناطق جاذبية في كوبنهاغن.
صورة بعنوان "أسطح المنازل في حي كارتوفيلريكيرن" للمصور الدنماركي سيرهي فوفك، الفائز في فئة "الحضرية" في مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2022 أسطح المنازل في حي كارتوفيلريكيرن، في أوستيربرو. تم بناء الحي في أواخر القرن التاسع عشر لعائلات الطبقة العاملة. اليوم، هي واحدة من أكثر المناطق جاذبية في كوبنهاغن.
© Photo / Krzysztof Krawczyk/Drone Photo Awardsصورة بعنوان "مثل صورة مرسومة" للمصور البولندي كرزيستوف كراوزيك، الفائز في فئة "الزفاف" في مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2022 تأثير الشمس على الماء، شجرة مقطوعة وعروس شجاعة ترقد عليها: صورة رائعة رسمتها الطبيعة. يبدو سطح الماء مثل سماء الليل المرصعة بالنجوم، بينما تبدو العروس وكأنها أميرة حالمة.
صورة بعنوان "مثل صورة مرسومة" للمصور البولندي كرزيستوف كراوزيك، الفائز في فئة "الزفاف" في مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2022 تأثير الشمس على الماء، شجرة مقطوعة وعروس شجاعة ترقد عليها: صورة رائعة رسمتها الطبيعة. يبدو سطح الماء مثل سماء الليل المرصعة بالنجوم، بينما تبدو العروس وكأنها أميرة حالمة.
© Photo / 张 翔升/Drone Photo Awardsصورة بعنوان "تحليق النسر الذهبي" للمصور الصيني تشانغ شيانغ شنغ في فئة "الطبيعة" في مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2022 يبلغ ارتفاع جبل نيوبي 3888 مترًا فوق مستوى سطح البحر. قمة الجبل كله فوق بحر الغيوم. تشرق الشمس وتضيء بحر الغيوم والتلال. في هذا الوقت، يرتفع جبل نيوبي (Niubei) مثل النسر.
صورة بعنوان "تحليق النسر الذهبي" للمصور الصيني تشانغ شيانغ شنغ في فئة "الطبيعة" في مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2022 يبلغ ارتفاع جبل نيوبي 3888 مترًا فوق مستوى سطح البحر. قمة الجبل كله فوق بحر الغيوم. تشرق الشمس وتضيء بحر الغيوم والتلال. في هذا الوقت، يرتفع جبل نيوبي (Niubei) مثل النسر.
© Photo / Jingkun Yang/Drone Photo Awardsصورة بعنوان "حياة جميلة - الأميرة تايبينغ" للمصور الصيني جينغكون يانغ في الفئة "الحضرية" في مسابقة جوائز التصوير بدواسطة الدرون لعام 2022 بعد سنوات من الجهود، تم تحويل أكثر من 2000 بوصة من الأراضي المتصحرة إلى موارد حرجية. على منحدر من المنتزه، الذي يغطي مساحة تقارب 5 بوصة، أكثر المناظر الطبيعية تمثيلا ورموزًا للحديقة: "الأميرة تايبينغ"، المكونة من نباتات ذات ألوان وأشكال مختلفة.
صورة بعنوان "حياة جميلة - الأميرة تايبينغ" للمصور الصيني جينغكون يانغ في الفئة "الحضرية" في مسابقة جوائز التصوير بدواسطة الدرون لعام 2022 بعد سنوات من الجهود، تم تحويل أكثر من 2000 بوصة من الأراضي المتصحرة إلى موارد حرجية. على منحدر من المنتزه، الذي يغطي مساحة تقارب 5 بوصة، أكثر المناظر الطبيعية تمثيلا ورموزًا للحديقة: "الأميرة تايبينغ"، المكونة من نباتات ذات ألوان وأشكال مختلفة.
© Photo / Daniel Koszela/Drone Photo Awardsصورة بعنوان "المتزلجون" للمصور البولندي دانيال كوسزيلا، الفائز على المركز الأول في فئة "الرياضة" في مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2022 تُظهر الصورة التي تم التقاطها في مارس/ آذار 2022 المنافسين في حدث التزلج السنوي: Bieg Piastów الذي أقيم في سكلارسكا بوريبا، في نسخته الـ46. يتألق المتزلجون في ملابسهم الملونة على طول المسار المحاط بالأشجار المغطاة بالثلوج.
صورة بعنوان "المتزلجون" للمصور البولندي دانيال كوسزيلا، الفائز على المركز الأول في فئة "الرياضة" في مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2022 تُظهر الصورة التي تم التقاطها في مارس/ آذار 2022 المنافسين في حدث التزلج السنوي: Bieg Piastów الذي أقيم في سكلارسكا بوريبا، في نسخته الـ46. يتألق المتزلجون في ملابسهم الملونة على طول المسار المحاط بالأشجار المغطاة بالثلوج.