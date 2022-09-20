https://sputnikarabic.ae/20220920/-بوتين-يؤكد-عزم-روسيا-مواصلة-تعميق-التعاون-مع-صربيا-1068000608.html
بوتين يؤكد عزم روسيا مواصلة تعميق التعاون مع صربيا
بوتين يؤكد عزم روسيا مواصلة تعميق التعاون مع صربيا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عزم روسيا مواصلة تعميق التعاون مع صربيا. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T12:34+0000
2022-09-20T12:34+0000
2022-09-20T12:34+0000
روسيا
العالم
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وقال بوتين خلال حفل تقديم أوراق اعتماد السفراء الأجانب الجدد في روسيا، إن "روسيا وصربيا ترتبطان بعلاقات شراكة استراتيجية مبنية على الصداقة والتقارب الثقافي والروحي والتاريخي لشعبينا الشقيقين".وأشار بوتين إلى أن الجانب الروسي يقدر رغبة "الأصدقاء الصرب في اتباع مسار متوازن ومستقل على الساحة الدولية".وأضاف بوتين: "سنواصل العمل معا لتعميق الحوار السياسي وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية والثقافية والإنسانية".
https://sputnikarabic.ae/20220920/بوتين-يوجه-بزيادة-قدرات-شركات-مجمع-صناعات-الدفاع-الروسي-ودراسة-المعدات-العسكرية-الغربية-1067999242.html
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روسيا, العالم
بوتين يؤكد عزم روسيا مواصلة تعميق التعاون مع صربيا
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عزم روسيا مواصلة تعميق التعاون مع صربيا.
وقال بوتين خلال
حفل تقديم أوراق اعتماد السفراء الأجانب الجدد في روسيا، إن "روسيا وصربيا ترتبطان بعلاقات شراكة استراتيجية مبنية على الصداقة والتقارب الثقافي والروحي والتاريخي لشعبينا الشقيقين".
"نحن نناقش بانتظام مع الرئيس (الصربي ألكسندر) فوتشيتش خلال الاجتماعات الشخصية والمحادثات الهاتفية القضايا الرئيسية لزيادة وتطوير هذا التعاون".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأشار بوتين إلى أن الجانب الروسي
يقدر رغبة "الأصدقاء الصرب في اتباع مسار متوازن ومستقل على الساحة الدولية".
وأضاف بوتين: "سنواصل العمل معا لتعميق الحوار السياسي وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية والثقافية والإنسانية".