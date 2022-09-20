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بوتين يؤكد عزم روسيا مواصلة تعميق التعاون مع صربيا
بوتين يؤكد عزم روسيا مواصلة تعميق التعاون مع صربيا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عزم روسيا مواصلة تعميق التعاون مع صربيا. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
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وقال بوتين خلال حفل تقديم أوراق اعتماد السفراء الأجانب الجدد في روسيا، إن "روسيا وصربيا ترتبطان بعلاقات شراكة استراتيجية مبنية على الصداقة والتقارب الثقافي والروحي والتاريخي لشعبينا الشقيقين".وأشار بوتين إلى أن الجانب الروسي يقدر رغبة "الأصدقاء الصرب في اتباع مسار متوازن ومستقل على الساحة الدولية".وأضاف بوتين: "سنواصل العمل معا لتعميق الحوار السياسي وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية والثقافية والإنسانية".
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين يؤكد عزم روسيا مواصلة تعميق التعاون مع صربيا

12:34 GMT 20.09.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عزم روسيا مواصلة تعميق التعاون مع صربيا.
وقال بوتين خلال حفل تقديم أوراق اعتماد السفراء الأجانب الجدد في روسيا، إن "روسيا وصربيا ترتبطان بعلاقات شراكة استراتيجية مبنية على الصداقة والتقارب الثقافي والروحي والتاريخي لشعبينا الشقيقين".

"نحن نناقش بانتظام مع الرئيس (الصربي ألكسندر) فوتشيتش خلال الاجتماعات الشخصية والمحادثات الهاتفية القضايا الرئيسية لزيادة وتطوير هذا التعاون".

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12:14 GMT
وأشار بوتين إلى أن الجانب الروسي يقدر رغبة "الأصدقاء الصرب في اتباع مسار متوازن ومستقل على الساحة الدولية".
وأضاف بوتين: "سنواصل العمل معا لتعميق الحوار السياسي وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية والثقافية والإنسانية".
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