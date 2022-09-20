https://sputnikarabic.ae/20220920/-رئيس-البرلمان-البيلاروسي-الحرب-العالمية-الثالثة-جارية-بالفعل-1067988577.html
رئيس البرلمان البيلاروسي: الحرب العالمية الثالثة جارية بالفعل
رئيس البرلمان البيلاروسي: الحرب العالمية الثالثة جارية بالفعل
أعلن رئيس البرلمان البيلاروسي، فلاديمير أندريتشينكو، أن الحرب العالمية الثالثة جارية بالفعل في المجال الاقتصادي والعلاقات الدولية وتهدد بالتطور إلى مرحلة... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T08:52+0000
2022-09-20T08:52+0000
2022-09-20T08:52+0000
العالم
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قال رئيس البرلمان البيلاروسي: "أصبح الوضع في العالم ينذر بالخطر أكثر فأكثر، البشرية ليست بعيدة سوى خطوة عن الحرب العالمية الثالثة، إن الحرب متواصلة في العلاقات الدولية والاقتصاد وتتجه بشكل متزايد إلى مرحلة ساخنة".وأضاف أندريتشينكو: "لا يريد الغرب الجماعي الاعتراف بهزيمته التاريخية، يحاول بكل قوته إبطاء تشكيل عالم متعدد الأقطاب"، مؤكدا أن السبيل الوحيد لإنقاذ العالم من الكارثة هو من خلال تعزيز الثقة والتعاون بين الدول.وذكر أنه في ظل هذه الظروف، فإن الدولة القوية القائمة على التقاليد الوطنية للديمقراطية هي فقط القادرة على حماية مواطنيها بشكل موثوق، وتعزيز السيادة والاستقلال، وضمان ديناميكيات عالية للنمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية.
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العالم
رئيس البرلمان البيلاروسي: الحرب العالمية الثالثة جارية بالفعل
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أعلن رئيس البرلمان البيلاروسي، فلاديمير أندريتشينكو، أن الحرب العالمية الثالثة جارية بالفعل في المجال الاقتصادي والعلاقات الدولية وتهدد بالتطور إلى مرحلة ساخنة.
قال رئيس البرلمان البيلاروسي: "أصبح الوضع في العالم ينذر بالخطر أكثر فأكثر، البشرية ليست بعيدة سوى خطوة عن الحرب العالمية الثالثة، إن الحرب متواصلة في العلاقات الدولية والاقتصاد وتتجه بشكل متزايد إلى مرحلة ساخنة".
وأضاف أندريتشينكو: "لا يريد الغرب الجماعي الاعتراف بهزيمته التاريخية، يحاول بكل قوته إبطاء تشكيل عالم متعدد الأقطاب"، مؤكدا أن السبيل الوحيد لإنقاذ العالم من الكارثة هو من خلال تعزيز الثقة والتعاون بين الدول.
وذكر أنه في ظل هذه الظروف، فإن الدولة القوية القائمة على التقاليد الوطنية للديمقراطية هي فقط القادرة على حماية مواطنيها بشكل موثوق، وتعزيز السيادة والاستقلال، وضمان ديناميكيات عالية للنمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية.