https://sputnikarabic.ae/20220920/-سلطات-خيرسون-تعلن-فشل-جميع-محاولات-الهجوم-الأوكرانية-عليها-1067977322.html
سلطات خيرسون تعلن فشل جميع محاولات الهجوم الأوكرانية عليها
سلطات خيرسون تعلن فشل جميع محاولات الهجوم الأوكرانية عليها
أعلن نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون، كيريل ستريموسوف، أن جميع محاولات الهجوم الأوكرانية على المقاطعة باءت بالفشل. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T06:07+0000
2022-09-20T06:07+0000
2022-09-20T06:07+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال ستريموسوف "كل المحاولات التي يقوم بها الجيش الأوكراني تفشل إنهم يتعرضون باستمرار لإطلاق النار ويتكبدون خسائر فادحة".وأشار إلى أن المقاطعة تحت حماية قوات الحليفة، مؤكدا أن القوات الأوكرانية تواصل قصف المدن والبلدات في مقاطعة خيرسون، لكنها بحسب اعتقاده ظاهرة مؤقتة.وكانت مقاطعة خيرسون وكذلك أجزاء من مقاطعة نيكولاييف قد خرجت من نطاق سيطرة سلطات كييف بمساعدة القوات الروسية.أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سلطات خيرسون تعلن فشل جميع محاولات الهجوم الأوكرانية عليها
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أعلن نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون، كيريل ستريموسوف، أن جميع محاولات الهجوم الأوكرانية على المقاطعة باءت بالفشل.
وقال ستريموسوف "كل المحاولات التي يقوم بها الجيش الأوكراني تفشل إنهم يتعرضون باستمرار لإطلاق النار ويتكبدون خسائر فادحة".
وأشار إلى أن المقاطعة تحت حماية قوات الحليفة، مؤكدا أن القوات الأوكرانية تواصل قصف المدن والبلدات في مقاطعة خيرسون، لكنها بحسب اعتقاده ظاهرة مؤقتة.
وكانت مقاطعة خيرسون وكذلك أجزاء من مقاطعة نيكولاييف قد خرجت من نطاق سيطرة سلطات كييف بمساعدة القوات الروسية.
أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".