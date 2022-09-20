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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20220920/-سلطات-خيرسون-تعلن-فشل-جميع-محاولات-الهجوم-الأوكرانية-عليها-1067977322.html
سلطات خيرسون تعلن فشل جميع محاولات الهجوم الأوكرانية عليها
سلطات خيرسون تعلن فشل جميع محاولات الهجوم الأوكرانية عليها
أعلن نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون، كيريل ستريموسوف، أن جميع محاولات الهجوم الأوكرانية على المقاطعة باءت بالفشل. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T06:07+0000
2022-09-20T06:07+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال ستريموسوف "كل المحاولات التي يقوم بها الجيش الأوكراني تفشل إنهم يتعرضون باستمرار لإطلاق النار ويتكبدون خسائر فادحة".وأشار إلى أن المقاطعة تحت حماية قوات الحليفة، مؤكدا أن القوات الأوكرانية تواصل قصف المدن والبلدات في مقاطعة خيرسون، لكنها بحسب اعتقاده ظاهرة مؤقتة.وكانت مقاطعة خيرسون وكذلك أجزاء من مقاطعة نيكولاييف قد خرجت من نطاق سيطرة سلطات كييف بمساعدة القوات الروسية.أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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سلطات خيرسون تعلن فشل جميع محاولات الهجوم الأوكرانية عليها

06:07 GMT 20.09.2022
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمدينة خيرسون
مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© Sputnik . РИА Новости
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أعلن نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون، كيريل ستريموسوف، أن جميع محاولات الهجوم الأوكرانية على المقاطعة باءت بالفشل.
وقال ستريموسوف "كل المحاولات التي يقوم بها الجيش الأوكراني تفشل إنهم يتعرضون باستمرار لإطلاق النار ويتكبدون خسائر فادحة".
وأشار إلى أن المقاطعة تحت حماية قوات الحليفة، مؤكدا أن القوات الأوكرانية تواصل قصف المدن والبلدات في مقاطعة خيرسون، لكنها بحسب اعتقاده ظاهرة مؤقتة.
وكانت مقاطعة خيرسون وكذلك أجزاء من مقاطعة نيكولاييف قد خرجت من نطاق سيطرة سلطات كييف بمساعدة القوات الروسية.
أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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