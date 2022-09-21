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"أبل" تؤكد وجود مشاكل جديدة في هواتف "آيفون - 14"
"أبل" تؤكد وجود مشاكل جديدة في هواتف "آيفون - 14"
أكدت شركة "أبل" الأمريكية وجود مشاكل جديدة في هواتف "آيفون - 14" و"آيفون - 14 برو" بعضها يؤدي إلى تعطيل الكاميرا عند التقاط صور أو فيديوهات بواسطة تطبيقات... 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T12:05+0000
2022-09-21T12:05+0000
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وجاء ذلك بعدما دعت الشركة مستخدميها إلى تنزيل التحديث "آي أو إس 16.0.1" لحل مشاكل سابقة تتعلق باستخدام تطبيق "فيس تايم"، حسبما ذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية، أمس الأربعاء.ولفتت المجلة إلى أن شركة "أبل" نشرت وثيقة دعم جديدة على موقعها الرسمي أشارت فيها إلى أن مشكلة هواتف "آيفون - 14" و"آيفون - 14 برو" مع تطبيق "فيس تايم"، ربما لا يتم حلها حتى بعد التحديث الجديد.ولفتت الشركة إلى أن المستخدمين ربما يواجهون بعض المشاكل وأبرزها:ولفتت المجلة إلى تقارير من مستخدمين تشير إلى وجود مشاكل في الكاميرا الخاصة بهواتف "آيفون - 14" و"آيفون - 14 برو" عند استخدامها لالتقاط صور بواسطة طرف ثالث مثل تطبيقات "سناب شات" و"انستغرام" و"تيك توك"، مشيرة إلى أنها لا تعمل في مثل تلك الحالات.كما أشارت المجلة إلى تقارير أخرى من مستخدمين تشير إلى حدوث اهتزاز في عدسات الكاميرا عند استخدامها لالتقاط صور بواسطة تطبيق آخر، وهو ما أكده مستخدمون آخرون.
https://sputnikarabic.ae/20220911/آيفون-14-يتخلص-من-شريحة-الاتصال-العادية-داخل-أمريكا-فقط-1067572837.html
https://sputnikarabic.ae/20220907/أبل-تعلن-إطلاق-آيفون-14-فيديو-1067454179.html
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"أبل" تؤكد وجود مشاكل جديدة في هواتف "آيفون - 14"

12:05 GMT 21.09.2022
© AFP 2022 / Getty Images/Justin Sullivanإطلاق الهاتف الجديد آيفون 14، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 7 سبتمبر 2022
إطلاق الهاتف الجديد آيفون 14، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 7 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© AFP 2022 / Getty Images/Justin Sullivan
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أكدت شركة "أبل" الأمريكية وجود مشاكل جديدة في هواتف "آيفون - 14" و"آيفون - 14 برو" بعضها يؤدي إلى تعطيل الكاميرا عند التقاط صور أو فيديوهات بواسطة تطبيقات أخرى.
وجاء ذلك بعدما دعت الشركة مستخدميها إلى تنزيل التحديث "آي أو إس 16.0.1" لحل مشاكل سابقة تتعلق باستخدام تطبيق "فيس تايم"، حسبما ذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية، أمس الأربعاء.
إطلاق الهاتف الجديد آيفون 14، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 7 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
‏"آيفون 14" يتخلص من شريحة الاتصال العادية... داخل أمريكا فقط
11 سبتمبر, 06:35 GMT
ولفتت المجلة إلى أن شركة "أبل" نشرت وثيقة دعم جديدة على موقعها الرسمي أشارت فيها إلى أن مشكلة هواتف "آيفون - 14" و"آيفون - 14 برو" مع تطبيق "فيس تايم"، ربما لا يتم حلها حتى بعد التحديث الجديد.

ولفتت الشركة إلى أن المستخدمين ربما يواجهون بعض المشاكل وأبرزها:

عدم استقبال اتصالات "فيس تايم" والرسائل الفورية "آي مسج".
ظهور إشعار رسائل باللون الأخضر بدلا من الأزرق عند إرسال رسالة لجهاز "أبل" آخر.
تجزئة رسائل المحادثات إلى جزئين.
ظهور أخطاء في بيانات مرسل الرسائل عند استلامها من الطرف الآخر.
ولفتت المجلة إلى تقارير من مستخدمين تشير إلى وجود مشاكل في الكاميرا الخاصة بهواتف "آيفون - 14" و"آيفون - 14 برو" عند استخدامها لالتقاط صور بواسطة طرف ثالث مثل تطبيقات "سناب شات" و"انستغرام" و"تيك توك"، مشيرة إلى أنها لا تعمل في مثل تلك الحالات.
شعار شركة آبل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
أبل تعلن إطلاق "آيفون 14".. فيديو
7 سبتمبر, 21:39 GMT
كما أشارت المجلة إلى تقارير أخرى من مستخدمين تشير إلى حدوث اهتزاز في عدسات الكاميرا عند استخدامها لالتقاط صور بواسطة تطبيق آخر، وهو ما أكده مستخدمون آخرون.
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