https://sputnikarabic.ae/20220921/أردوغان-يؤكد-لميقاتي-وقوف-تركيا-إلى-جانب-لبنان-1068070005.html
أردوغان يؤكد لميقاتي وقوف تركيا إلى جانب لبنان
أردوغان يؤكد لميقاتي وقوف تركيا إلى جانب لبنان
جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تأكيده على وقوف بلاده إلى جانب لبنان لاسيما خلال الأزمة الاقتصادية الحالية. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T21:20+0000
2022-09-21T21:20+0000
2022-09-21T21:20+0000
لبنان
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رجب طيب أردوغان
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جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في "البيت التركي" بنيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة الـ77 للأمم المتحدة، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وجدد أردوغان تأكيده على "وقوف تركيا الى جانب لبنان، لا سيما في هذه المرحلة التي يواجه فيها مشكلات متعددة".من جانبه، شكر رئيس الوزراء اللبناني الرئيس التركي على "دعمه ومساندته ووقوفه الى جانب لبنان في كل الظروف"، وفق المصدر ذاته.وكان ميقاتي أجرى زيارة إلى تركيا في فبراير/شباط الماضي على رأس وفد من 8 وزراء لبحث تطوير التعاون بين البلدين.ويشهد لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي واحدة على أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ منتصف القرن الـ 19، حيث أدت إلى انهيار مالي وشح في الوقود والطاقة وسلع أساسية أخرى.وفي 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، حذر ميقاتي من خروج الأوضاع في البلاد عن السيطرة بسبب "أزمة" اللاجئين.
لبنان
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
لبنان, أخبار لبنان, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
أردوغان يؤكد لميقاتي وقوف تركيا إلى جانب لبنان
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جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تأكيده على وقوف بلاده إلى جانب لبنان لاسيما خلال الأزمة الاقتصادية الحالية.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في "البيت التركي" بنيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة الـ77 للأمم المتحدة، وفق وكالة
الأنباء اللبنانية الرسمية.
وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وجدد أردوغان تأكيده على "وقوف تركيا الى جانب لبنان، لا سيما في هذه المرحلة التي يواجه فيها مشكلات متعددة".
من جانبه، شكر رئيس الوزراء اللبناني الرئيس التركي على "دعمه ومساندته ووقوفه الى جانب لبنان في كل الظروف"، وفق المصدر ذاته.
وكان ميقاتي
أجرى زيارة إلى تركيا في فبراير/شباط الماضي على رأس وفد من 8 وزراء لبحث تطوير التعاون بين البلدين.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي واحدة على أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ منتصف القرن الـ 19، حيث أدت إلى انهيار مالي وشح في الوقود والطاقة وسلع أساسية أخرى.
وفي 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، حذر ميقاتي من خروج الأوضاع في البلاد عن السيطرة بسبب "أزمة" اللاجئين.