عربي
https://sputnikarabic.ae/20220921/أردوغان-يؤكد-لميقاتي-وقوف-تركيا-إلى-جانب-لبنان-1068070005.html
أردوغان يؤكد لميقاتي وقوف تركيا إلى جانب لبنان
أردوغان يؤكد لميقاتي وقوف تركيا إلى جانب لبنان
جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تأكيده على وقوف بلاده إلى جانب لبنان لاسيما خلال الأزمة الاقتصادية الحالية. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T21:20+0000
2022-09-21T21:20+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1067827848_0:129:2502:1536_1920x0_80_0_0_0ac28fcc016657f33d7b4a1c2d426d54.jpg
جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في "البيت التركي" بنيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة الـ77 للأمم المتحدة، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وجدد أردوغان تأكيده على "وقوف تركيا الى جانب لبنان، لا سيما في هذه المرحلة التي يواجه فيها مشكلات متعددة".من جانبه، شكر رئيس الوزراء اللبناني الرئيس التركي على "دعمه ومساندته ووقوفه الى جانب لبنان في كل الظروف"، وفق المصدر ذاته.وكان ميقاتي أجرى زيارة إلى تركيا في فبراير/شباط الماضي على رأس وفد من 8 وزراء لبحث تطوير التعاون بين البلدين.ويشهد لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي واحدة على أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ منتصف القرن الـ 19، حيث أدت إلى انهيار مالي وشح في الوقود والطاقة وسلع أساسية أخرى.وفي 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، حذر ميقاتي من خروج الأوضاع في البلاد عن السيطرة بسبب "أزمة" اللاجئين.
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1067827848_186:0:2479:1720_1920x0_80_0_0_5f4799b06492d93b8ecb04917687ce57.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
لبنان, أخبار لبنان, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان

أردوغان يؤكد لميقاتي وقوف تركيا إلى جانب لبنان

21:20 GMT 21.09.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تأكيده على وقوف بلاده إلى جانب لبنان لاسيما خلال الأزمة الاقتصادية الحالية.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في "البيت التركي" بنيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة الـ77 للأمم المتحدة، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وجدد أردوغان تأكيده على "وقوف تركيا الى جانب لبنان، لا سيما في هذه المرحلة التي يواجه فيها مشكلات متعددة".
من جانبه، شكر رئيس الوزراء اللبناني الرئيس التركي على "دعمه ومساندته ووقوفه الى جانب لبنان في كل الظروف"، وفق المصدر ذاته.
وكان ميقاتي أجرى زيارة إلى تركيا في فبراير/شباط الماضي على رأس وفد من 8 وزراء لبحث تطوير التعاون بين البلدين.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي واحدة على أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ منتصف القرن الـ 19، حيث أدت إلى انهيار مالي وشح في الوقود والطاقة وسلع أساسية أخرى.
وفي 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، حذر ميقاتي من خروج الأوضاع في البلاد عن السيطرة بسبب "أزمة" اللاجئين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала