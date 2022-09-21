https://sputnikarabic.ae/20220921/أوروبا-تحمل-عبء-دعم-أوكرانيا-لبايدن-1068067366.html
أوروبا تحمل عبء دعم أوكرانيا لبايدن
أوروبا تحمل عبء دعم أوكرانيا لبايدن
أبلغت وسائل إعلام غربية خفض الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة المساعدات لأوكرانيا إلى الصفر، الأمر الذي أصبح يمثل مشكلة للزعيم الأمريكي جو بايدن. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T18:49+0000
2022-09-21T18:49+0000
2022-09-21T18:49+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1067993849_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_d439041e9834582ba7e22cbebda379f1.jpg
وتستمر إدارة بايدن التعهد بمنح مليارات الدولارات من المساعدة العسكرية لأوكرانيا، لكن هذا لم يؤثر تقريبًا على التقييم الداخلي للرئيس بايدن، حسبما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأربعاء.وفي الوقت نفسه، يضطر بايدن إلى الحفاظ على أوروبا إلى جانبه، ويعاني من أخطر أزمة الطاقة، كما جاء في المقال.ويحاول بايدن إظهار التماسك داخل التحالف في الوضع حول أوكرانيا، كما ذكرت الصحيفة، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن واشنطن توفر الجزء الرئيسي من المساعدة إلى كييف، والأوروبيون يقللون من الدعم إلى نقطة الصفر.
https://sputnikarabic.ae/20220921/بايدن-يدعي-أن-روسيا-انتهكت-ميثاق-الأمم-المتحدة-1068057358.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1067993849_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_7f015c983547f34dd5347bf4511255ee.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
أوروبا تحمل عبء دعم أوكرانيا لبايدن
تابعنا عبر
أبلغت وسائل إعلام غربية خفض الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة المساعدات لأوكرانيا إلى الصفر، الأمر الذي أصبح يمثل مشكلة للزعيم الأمريكي جو بايدن.
وتستمر إدارة بايدن التعهد بمنح مليارات الدولارات من المساعدة العسكرية لأوكرانيا، لكن هذا لم يؤثر تقريبًا على التقييم الداخلي للرئيس بايدن، حسبما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأربعاء.
وفي الوقت نفسه، يضطر بايدن إلى الحفاظ على أوروبا إلى جانبه، ويعاني من أخطر أزمة الطاقة، كما جاء في المقال.
وتدعي واشنطن أنها لا ترى خلافا داخل الناتو، بينما الأوروبيين يقلقون بشكل متزايد بشأن منازل مواطنيهم المعرضة للتجمد هذا الشتاء مما يفقدهم الاهتمام بمشاكل كييف.
ويحاول بايدن إظهار التماسك داخل التحالف في الوضع حول أوكرانيا
، كما ذكرت الصحيفة، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن واشنطن توفر الجزء الرئيسي من المساعدة إلى كييف، والأوروبيون يقللون من الدعم إلى نقطة الصفر.