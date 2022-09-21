عربي
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس كخامس زيادة خلال العام
https://sputnikarabic.ae/20220921/أوروبا-تحمل-عبء-دعم-أوكرانيا-لبايدن-1068067366.html
أوروبا تحمل عبء دعم أوكرانيا لبايدن
أوروبا تحمل عبء دعم أوكرانيا لبايدن
أبلغت وسائل إعلام غربية خفض الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة المساعدات لأوكرانيا إلى الصفر، الأمر الذي أصبح يمثل مشكلة للزعيم الأمريكي جو بايدن. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T18:49+0000
2022-09-21T18:49+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1067993849_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_d439041e9834582ba7e22cbebda379f1.jpg
وتستمر إدارة بايدن التعهد بمنح مليارات الدولارات من المساعدة العسكرية لأوكرانيا، لكن هذا لم يؤثر تقريبًا على التقييم الداخلي للرئيس بايدن، حسبما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأربعاء.وفي الوقت نفسه، يضطر بايدن إلى الحفاظ على أوروبا إلى جانبه، ويعاني من أخطر أزمة الطاقة، كما جاء في المقال.ويحاول بايدن إظهار التماسك داخل التحالف في الوضع حول أوكرانيا، كما ذكرت الصحيفة، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن واشنطن توفر الجزء الرئيسي من المساعدة إلى كييف، والأوروبيون يقللون من الدعم إلى نقطة الصفر.
https://sputnikarabic.ae/20220921/بايدن-يدعي-أن-روسيا-انتهكت-ميثاق-الأمم-المتحدة-1068057358.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1067993849_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_7f015c983547f34dd5347bf4511255ee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي

أوروبا تحمل عبء دعم أوكرانيا لبايدن

18:49 GMT 21.09.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
تابعنا عبرTelegram
أبلغت وسائل إعلام غربية خفض الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة المساعدات لأوكرانيا إلى الصفر، الأمر الذي أصبح يمثل مشكلة للزعيم الأمريكي جو بايدن.
وتستمر إدارة بايدن التعهد بمنح مليارات الدولارات من المساعدة العسكرية لأوكرانيا، لكن هذا لم يؤثر تقريبًا على التقييم الداخلي للرئيس بايدن، حسبما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأربعاء.
وفي الوقت نفسه، يضطر بايدن إلى الحفاظ على أوروبا إلى جانبه، ويعاني من أخطر أزمة الطاقة، كما جاء في المقال.
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
بايدن: لا نسعى إلى صراع أو حرب باردة ونريد إنهاء الأزمة الأوكرانية "بشروط عادلة"
15:29 GMT

وتدعي واشنطن أنها لا ترى خلافا داخل الناتو، بينما الأوروبيين يقلقون بشكل متزايد بشأن منازل مواطنيهم المعرضة للتجمد هذا الشتاء مما يفقدهم الاهتمام بمشاكل كييف.

ويحاول بايدن إظهار التماسك داخل التحالف في الوضع حول أوكرانيا، كما ذكرت الصحيفة، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن واشنطن توفر الجزء الرئيسي من المساعدة إلى كييف، والأوروبيون يقللون من الدعم إلى نقطة الصفر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала