إسرائيل تطور صواريخ بحرية بعيدة المدى لحماية مياهها الاقتصادية ومواردها الاستراتيجية
© AFP 2022 / JACK GUEZنظام دفاع البحرية الإسرائيلي المصمم لاعتراض وتدمير الصواريخ قصيرة المدى وقذائف المدفعية، في ميناء حيفا الشمالي
© AFP 2022 / JACK GUEZ
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "تطوير صواريخ بحرية بعيدة المدى، بغية حماية المياه الاقتصادية والموارد الاستراتيجية للبلاد".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر "تويتر"، إن "سلاح البحرية، نفذ بالتعاون مع مديرية البحث الدفاعي والتطوير في وزارة الدفاع والصناعة الجوية، الشهر الماضي، تجربة وصفها بـ"الناجحة" لصاروخ بحر - بحر غابرييل 5، المضاد للسفن"، مشيرا إلى أنها تعد حجر أساس في عملية تحويل سفن الصواريخ الجديدة والمتطورة من نوع "ساعار 6"، إلى عملياتية.
نفذ سلاح البحرية بالتعاون مع مديرية البحث الدفاعي والتطوير في وزارة الدفاع والصناعة الجوية، خلال شهر أب الماضي تجربة ناجحة لصاروخ بحر - بحر "غابرييل 5" المضاد للسفن والتي تعد حجر أساس في عملية تحويل سفن الصواريخ الجديدة والمتطورة من نوع ساعار 6 الى عملياتية #فيديو #شاهدوا pic.twitter.com/5A9lKxkgfV— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 21, 2022
وأضاف أن "غابرييل 5 يعد نظاما صاروخيا بحريا بعيد المدى ومتقدما، وهو قادر على الوصول إلى مئات الكيلومترات، في ظروف بحرية وجوية مختلفة، وعلى إحباط وتدمير مجموعة واسعة من الأهداف والتهديدات".
وتابع أن "الصواريخ المتطورة تضمن ميزة سلاح البحرية الإسرائيلي، معززةً قدراته التي تضمن الحفاظ على التفوق البحري، عبر استخدامها في المهام العسكرية المختلفة، بما في ذلك حماية الموارد الاستراتيجية لدولة إسرائيل؛ حيث يعد تحويل نظام الصواريخ إلى عملياتي قفزة نوعية تكنولوجية في المجال الدفاعي البحري".
تضمن الصواريخ المتطورة ميزة سلاح البحرية الإسرائيلي معززةً قدراته التي تضمن الحفاظ على التفوق البحري عبر استخدامها في المهام العسكرية المختلفة بما في ذلك حماية الموارد الاستراتيجية لدولة إسرائيل حيث يعد تحويل نظام الصواريخ الى عملياتي قفزة نوعية تكنولوجية في المجال الدفاعي البحري— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 21, 2022
يأتي ذلك، بعد أيام من تحذير الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إسرائيل من استخراج الغاز من حقل "كاريش" المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل، قبل انتهاء عملية ترسيم الحدود البحرية.
وقال نصر الله: "الخطّ الأحمر بالنسبة لنا، هو بدء استخراج الغاز من كاريش .. أعيننا على كاريش وصواريخنا على كاريش".
ورد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، يوم الاثنين، وقال إن "عملية استخراج الغاز من حقل كاريش ستبدأ بغض النظر عن مسار المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية.
وأعلن لابيد، في بيان له، أنه "من الممكن والضروري التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات مع لبنان حول الحدود البحرية، بما يخدم مصالح كلا البلدين"، مضيفا: "الاتفاق سيكون مفيدا للغاية وسيسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي".