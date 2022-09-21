https://sputnikarabic.ae/20220921/إندونيسيا-تنفي-إرسال-وفد-سري-إلى-إسرائيل-1068064481.html
إندونيسيا تنفي إرسال وفد سري إلى إسرائيل
إندونيسيا تنفي إرسال وفد سري إلى إسرائيل
نفت وزارة الخارجية الإندونيسية تقريرا لصحيفة "جيروزاليم بوست" يفيد بأن جاكرتا أرسلت وفدا إلى إسرائيل لإجراء محادثات سرية. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T17:51+0000
2022-09-21T17:51+0000
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أخبار إندونيسيا
إسرائيل
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جاء هذا في تصريحات باجوس هندرانينج كوبارسي، مدير شؤون الشرق الأوسط في الوزارة، بحسب صحيفة "ذا تايمز أوف سند".وقال المسؤول الإندونيسي: "طالما أن فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي، فإن إندونيسيا لن تفتح علاقات دبلوماسية مع إسرائيل".واتهم باجوس وسائل الإعلام الإسرائيلية باختلاق مثل هذه الأخبار، العارية من الصحة، لتأطير قضية لصالحها، مؤكدا أن موقف بلاده سيظل ثابتا.وكانت الصحيفة الإسرائيلية قد ذكرت أن وفدين من باكستان وإندونيسيا قاما بزيارات سرية إلى إسرائيل.وادعت الصحيفة أن التجارة والسياحة بين إسرائيل وإندونيسيا تنامت نمت بشكل أوثق بعد سلسلة من الاجتماعات.وإندونيسيا هي أول دولة في العالم تعترف باستقلال فلسطين بعد الإعلان عن قيام دولة فلسطين في الجزائر في 15 نوفمبر/ تشرين الأول 1988.وفي عام 1990 قدم أول سفير فلسطيني إلى إندونيسيا أوراق اعتماده إلى الرئيس سوهارتو.
https://sputnikarabic.ae/20220911/زلزال-قوي-يهز-غرب-إندونيسيا-دون-صدور-تحذير-من-تسونامي-1067571335.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إندونيسيا, إسرائيل
إندونيسيا تنفي إرسال وفد سري إلى إسرائيل
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نفت وزارة الخارجية الإندونيسية تقريرا لصحيفة "جيروزاليم بوست" يفيد بأن جاكرتا أرسلت وفدا إلى إسرائيل لإجراء محادثات سرية.
جاء هذا في تصريحات باجوس هندرانينج كوبارسي، مدير شؤون الشرق الأوسط في الوزارة، بحسب صحيفة "ذا تايمز أوف سند"
.
وقال المسؤول الإندونيسي: "طالما أن فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي، فإن إندونيسيا لن تفتح علاقات دبلوماسية مع إسرائيل".
واتهم باجوس وسائل الإعلام الإسرائيلية باختلاق مثل هذه الأخبار، العارية من الصحة، لتأطير قضية لصالحها، مؤكدا أن موقف بلاده سيظل ثابتا.
وكانت الصحيفة الإسرائيلية قد ذكرت أن وفدين من باكستان وإندونيسيا قاما بزيارات سرية إلى إسرائيل.
وادعت الصحيفة أن التجارة والسياحة بين إسرائيل وإندونيسيا تنامت نمت بشكل أوثق بعد سلسلة من الاجتماعات.
وإندونيسيا هي أول دولة في العالم تعترف باستقلال فلسطين بعد الإعلان عن قيام دولة فلسطين في الجزائر في 15 نوفمبر/ تشرين الأول 1988.
وفي عام 1990 قدم أول سفير فلسطيني إلى إندونيسيا أوراق اعتماده إلى الرئيس سوهارتو.