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https://sputnikarabic.ae/20220921/إيران-تعلن-القبض-على-رعايا-من-3-دول-أجنبية-في-احتجاجات-طهران-1068036743.html
إيران تعلن القبض على رعايا من 3 دول أجنبية في احتجاجات طهران
إيران تعلن القبض على رعايا من 3 دول أجنبية في احتجاجات طهران
أعلن السلطات الإيرانية، القبض على رعايا أجانب الليلة الماضية، في الاحتجاجات الأخيرة في العاصمة طهران. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T09:29+0000
2022-09-21T09:29+0000
أخبار إيران
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وقال محافظ طهران، محسن منصوري، إنه "يمكن رؤية آثار تدخل بعض السفارات وأجهزة التجسس الأجنبية بوضوح في قضايا طهران الأخيرة، مؤكدا "القبض على رعايا 3 دول أجنبية خلال اعتقالات الاحتجاجات في طهران الليلة الماضية"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وتطورت الاحتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، ووصلت إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، فيما وردت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن "المحتجين وسط طهران رفعوا شعار الموت للجمهورية الإسلامية وهتافات ضد مسؤولي الدولة"، مشيرة إلى أن "بعض المشاركين في الاحتجاج قاموا بحرق حاويات نفايات وإلقاء الحجارة على سيارات الشرطة".وأضافت أن "قوات مكافحة الشغب وبعد ساعة من الاحتجاجات التي تسببت بازدحام مروري شديد في منطقة حيوية وسط العاصمة استخدمت العصي والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين".في هذه الأثناء، زعمت وكالة "رويترز" أن "متظاهرين اثنين قتلا وأصيب 15 باحتجاجات شعبية على وفاة الشابة مهسا أميني".وأعرب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أمس الأحد، عن تعاطفه مع أسرة الشابة مهسا أميني، والتي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية.وأكد رئيسي، خلال المحادثة الهاتفية مع أسرة مهسا أميني، أنه "يعتبر جميع الفتيات الإيرانيات بمثابة بناته"، قائلا: "ابنتكم هي بمثابة ابنتي، وشعوري هو أن هذا الحادث قد وقع لأحد أحبائي لذا اعتبروني شريكًا لكم في محنتكم ومتعاطفًا معكم في حزنكم".
https://sputnikarabic.ae/20220920/الأمم-المتحدة-تدعو-إيران-لإجراء-تحقيق-نزيه-في-حادثة-وفاة-مهسا-أميني-1068002703.html
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أخبار إيران
أخبار إيران

إيران تعلن القبض على رعايا من 3 دول أجنبية في احتجاجات طهران

09:29 GMT 21.09.2022
© AFP 2022احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© AFP 2022
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أعلن السلطات الإيرانية، القبض على رعايا أجانب الليلة الماضية، في الاحتجاجات الأخيرة في العاصمة طهران.
وقال محافظ طهران، محسن منصوري، إنه "يمكن رؤية آثار تدخل بعض السفارات وأجهزة التجسس الأجنبية بوضوح في قضايا طهران الأخيرة، مؤكدا "القبض على رعايا 3 دول أجنبية خلال اعتقالات الاحتجاجات في طهران الليلة الماضية"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.
مبنى الأمم المتحدة في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
الأمم المتحدة تدعو إيران لإجراء تحقيق نزيه في حادثة وفاة مهسا أميني
أمس, 13:19 GMT
وتطورت الاحتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، ووصلت إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، فيما وردت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن "المحتجين وسط طهران رفعوا شعار الموت للجمهورية الإسلامية وهتافات ضد مسؤولي الدولة"، مشيرة إلى أن "بعض المشاركين في الاحتجاج قاموا بحرق حاويات نفايات وإلقاء الحجارة على سيارات الشرطة".
وأضافت أن "قوات مكافحة الشغب وبعد ساعة من الاحتجاجات التي تسببت بازدحام مروري شديد في منطقة حيوية وسط العاصمة استخدمت العصي والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين".
في هذه الأثناء، زعمت وكالة "رويترز" أن "متظاهرين اثنين قتلا وأصيب 15 باحتجاجات شعبية على وفاة الشابة مهسا أميني".
وأعرب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أمس الأحد، عن تعاطفه مع أسرة الشابة مهسا أميني، والتي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية.
وأكد رئيسي، خلال المحادثة الهاتفية مع أسرة مهسا أميني، أنه "يعتبر جميع الفتيات الإيرانيات بمثابة بناته"، قائلا: "ابنتكم هي بمثابة ابنتي، وشعوري هو أن هذا الحادث قد وقع لأحد أحبائي لذا اعتبروني شريكًا لكم في محنتكم ومتعاطفًا معكم في حزنكم".
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