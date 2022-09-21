https://sputnikarabic.ae/20220921/الاتحاد-الأوروبي-يؤكد-أنه-ليس-طرفا-في-النزاع-بأوكرانيا-لكنه-يدعمها-1068040673.html
الاتحاد الأوروبي يؤكد أنه ليس طرفا في النزاع بأوكرانيا لكنه يدعمها
الاتحاد الأوروبي يؤكد أنه ليس طرفا في النزاع بأوكرانيا لكنه يدعمها
أكد رئيس المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي ليس طرفا في النزاع الجاري بأوكرانيا لكنه يدعمها. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T10:29+0000
2022-09-21T10:29+0000
2022-09-21T10:40+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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أمستردام - سبوتنيك. وقال ستانو خلال إفادة صحفية، عقب إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التعبئة الجزئية في الجيش الروسي: "نؤكد أن الاتحاد الأوروبي ليس طرفا في النزاع لكنه يدعم أوكرانيا ويدعم الدفاع عن استقلالها ووحدتها".وأكد ستانو أن "دول الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الجاري ستركز خلال مشاركتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحرب في أوكرانيا وعواقبها".وأشار ستانو إلى أن الاتحاد الأوروبي سيحشد جهوده لمواصلة دعم أوكرانيا إنسانيا وعسكريا واقتصاديا.
https://sputnikarabic.ae/20220914/سفير-روسيا-في-أمريكا-لـسبوتنيك-تصريحات-واشنطن-بشأن-عدم-مشاركتها-في-النزاع-في-أوكرانيا-سخيفة-1067750318.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يؤكد أنه ليس طرفا في النزاع بأوكرانيا لكنه يدعمها
10:29 GMT 21.09.2022 (تم التحديث: 10:40 GMT 21.09.2022) تابعنا عبر
أكد رئيس المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي ليس طرفا في النزاع الجاري بأوكرانيا لكنه يدعمها.
أمستردام - سبوتنيك
. وقال ستانو خلال إفادة صحفية، عقب إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التعبئة الجزئية في الجيش الروسي: "نؤكد أن الاتحاد الأوروبي ليس طرفا في النزاع لكنه يدعم أوكرانيا ويدعم الدفاع عن استقلالها ووحدتها".
وأكد ستانو أن "دول الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الجاري ستركز خلال مشاركتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحرب في أوكرانيا وعواقبها".
وأشار ستانو إلى أن الاتحاد الأوروبي
سيحشد جهوده لمواصلة دعم أوكرانيا إنسانيا وعسكريا واقتصاديا.