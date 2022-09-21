https://sputnikarabic.ae/20220921/الاتحاد-الأوروبي-يحث-الأطراف-اليمنية-على-التفاعل-بشكل-بناء-مع-المبعوث-الأممي-لتمديد-الهدنة-1068047388.html

الاتحاد الأوروبي يحث الأطراف اليمنية على التفاعل بشكل بناء مع المبعوث الأممي لتمديد الهدنة

الاتحاد الأوروبي يحث الأطراف اليمنية على التفاعل بشكل بناء مع المبعوث الأممي لتمديد الهدنة

دعا الاتحاد الأوروبي أطراف الصراع الدائر في اليمن للعام الثامن على التوالي إلى الانخراط مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، لتمديد هدنة... 21.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-21T13:01+0000

2022-09-21T13:01+0000

2022-09-21T13:02+0000

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القاهرة– سبوتنيك. وكتبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، عبر حسابها على تويتر بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف 21 سبتمبر من كل عام: "‏يظل الاتحاد الأوروبي ملتزماً بدعم تسوية سياسية شاملة تؤدي إلى تحقيق سلام دائم في ‎اليمن".وأضافت: "على الأطراف اليمنية مواصلة الانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي هانس غروندبرغ ومقترحاته لتمديد الهدنة الجارية وتحويلها إلى سلام مستدام".وفي الثاني من آب/أغسطس الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مؤكداً التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.وتتضمن بنود الهدنة الأممية التي تشارف على الانتهاء، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن، خلال كل شهرين، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي