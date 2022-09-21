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الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس كخامس زيادة خلال العام
https://sputnikarabic.ae/20220921/الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-يرفع-سعر-الفائدة-بمعدل-75-نقطة-أساس-كخامس-زيادة-خلال-العام-1068066638.html
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس كخامس زيادة خلال العام
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس كخامس زيادة خلال العام
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس كخامس رفع لسعر الفائدة في أمريكا في هذا العام ومنذ بدء جائحة كورونا. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T18:15+0000
2022-09-21T18:22+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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يأتي ذلك بسبب الضغط الكبير الذي يواجهه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إذ وصل معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 9,1% وهو أعلى مستوى له منذ نحو أربعة عقود.
الولايات المتحدة الأمريكية
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس كخامس زيادة خلال العام

18:15 GMT 21.09.2022 (تم التحديث: 18:22 GMT 21.09.2022)
© AFP 2022 / DANIEL SLIMمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© AFP 2022 / DANIEL SLIM
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يتبع
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس كخامس رفع لسعر الفائدة في أمريكا في هذا العام ومنذ بدء جائحة كورونا.
يأتي ذلك بسبب الضغط الكبير الذي يواجهه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إذ وصل معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 9,1% وهو أعلى مستوى له منذ نحو أربعة عقود.
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