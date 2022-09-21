https://sputnikarabic.ae/20220921/الادعاء-العام-في-نيويورك-يقاضي-ترامب-بتهمة-الاحتيال-وتضخيم-الثروة-1068061207.html

الادعاء العام في نيويورك يقاضي ترامب بتهمة الاحتيال وتضخيم الثروة

الادعاء العام في نيويورك يقاضي ترامب بتهمة الاحتيال وتضخيم الثروة

رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تزعم أنه تورط في سلوك غير قانوني واحتيالي... 21.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-21T16:37+0000

2022-09-21T16:37+0000

2022-09-21T16:37+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن- سبوتنيك. وإلى جانب الرئيس السابق شملت الدعوى أبنائه الثلاثة الأكبر سنا وآخرين بتهمة ارتكاب "أعمال احتيال وتضليل" أدت إلى تضخيم صافي ثروته بمليارات الدولارات.ووفقا لوثائق المحكمة، جاءت الدعوى "بعد تحقيق شامل دام ثلاث سنوات أجراه مكتب المدعي العام، وشمل مقابلات مع أكثر من 65 شاهدا ومراجعة ملايين الصفحات من الوثائق التي أنتجها المدعى عليهم وآخرين".وأضاف المكتب أنه قرر أن المدعى عليهم من الأفراد والكيانات التابعة لترامب وشركاته المسماة باسم المدعى عليهم، "انخرطوا في العديد من أعمال الاحتيال والتحريف في إعداد البيانات السنوية للوضع الماليله والتي تغطي في على الأقل السنوات من 2011 إلى 2021".قالت جيمس في مؤتمر صحفي إن ترامب "ضخَّم زورا صافي ثروته بمليارات الدولارات"، مشيرة إلى أن الهدف كان "تلميع صورة ترامب كملياردير وقيمة ممتلكاته، مع التقليل من قيمة الأصول في أوقات أخرى لأغراض ضريبية"، حسبما نقلت "أسوشيتيد برس".وأضافت: "كشف هذا التحقيق أن دونالد ترامب تورط في سنوات من السلوك غير القانوني لتضخيم صافي ثروته، لخداع البنوك وأهالي ولاية نيويورك العظيمة". ووصفت سلوكه بأنه "لا يرقى إلى مستوى فن الصفقة، وإنما فن السرقة".

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية