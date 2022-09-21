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https://sputnikarabic.ae/20220921/الادعاء-العام-في-نيويورك-يقاضي-ترامب-بتهمة-الاحتيال-وتضخيم-الثروة-1068061207.html
الادعاء العام في نيويورك يقاضي ترامب بتهمة الاحتيال وتضخيم الثروة
الادعاء العام في نيويورك يقاضي ترامب بتهمة الاحتيال وتضخيم الثروة
رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تزعم أنه تورط في سلوك غير قانوني واحتيالي... 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T16:37+0000
2022-09-21T16:37+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن- سبوتنيك. وإلى جانب الرئيس السابق شملت الدعوى أبنائه الثلاثة الأكبر سنا وآخرين بتهمة ارتكاب "أعمال احتيال وتضليل" أدت إلى تضخيم صافي ثروته بمليارات الدولارات.ووفقا لوثائق المحكمة، جاءت الدعوى "بعد تحقيق شامل دام ثلاث سنوات أجراه مكتب المدعي العام، وشمل مقابلات مع أكثر من 65 شاهدا ومراجعة ملايين الصفحات من الوثائق التي أنتجها المدعى عليهم وآخرين".وأضاف المكتب أنه قرر أن المدعى عليهم من الأفراد والكيانات التابعة لترامب وشركاته المسماة باسم المدعى عليهم، "انخرطوا في العديد من أعمال الاحتيال والتحريف في إعداد البيانات السنوية للوضع الماليله والتي تغطي في على الأقل السنوات من 2011 إلى 2021".قالت جيمس في مؤتمر صحفي إن ترامب "ضخَّم زورا صافي ثروته بمليارات الدولارات"، مشيرة إلى أن الهدف كان "تلميع صورة ترامب كملياردير وقيمة ممتلكاته، مع التقليل من قيمة الأصول في أوقات أخرى لأغراض ضريبية"، حسبما نقلت "أسوشيتيد برس".وأضافت: "كشف هذا التحقيق أن دونالد ترامب تورط في سنوات من السلوك غير القانوني لتضخيم صافي ثروته، لخداع البنوك وأهالي ولاية نيويورك العظيمة". ووصفت سلوكه بأنه "لا يرقى إلى مستوى فن الصفقة، وإنما فن السرقة".
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية

الادعاء العام في نيويورك يقاضي ترامب بتهمة الاحتيال وتضخيم الثروة

16:37 GMT 21.09.2022
© AFP 2022 / STRINGERالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© AFP 2022 / STRINGER
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رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تزعم أنه تورط في سلوك غير قانوني واحتيالي لسنوات.
واشنطن- سبوتنيك. وإلى جانب الرئيس السابق شملت الدعوى أبنائه الثلاثة الأكبر سنا وآخرين بتهمة ارتكاب "أعمال احتيال وتضليل" أدت إلى تضخيم صافي ثروته بمليارات الدولارات.
ووفقا لوثائق المحكمة، جاءت الدعوى "بعد تحقيق شامل دام ثلاث سنوات أجراه مكتب المدعي العام، وشمل مقابلات مع أكثر من 65 شاهدا ومراجعة ملايين الصفحات من الوثائق التي أنتجها المدعى عليهم وآخرين".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يلقي خطابا في تحالف الإيمان والحرية خلال مؤتمر سياسة الطريق إلى الأغلبية السنوي في منتجع ومركز مؤتمرات جايلورد أوبريلاند، 17 يونيو/ حزيران 2022، تينيسي، أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
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وأضاف المكتب أنه قرر أن المدعى عليهم من الأفراد والكيانات التابعة لترامب وشركاته المسماة باسم المدعى عليهم، "انخرطوا في العديد من أعمال الاحتيال والتحريف في إعداد البيانات السنوية للوضع الماليله والتي تغطي في على الأقل السنوات من 2011 إلى 2021".
قالت جيمس في مؤتمر صحفي إن ترامب "ضخَّم زورا صافي ثروته بمليارات الدولارات"، مشيرة إلى أن الهدف كان "تلميع صورة ترامب كملياردير وقيمة ممتلكاته، مع التقليل من قيمة الأصول في أوقات أخرى لأغراض ضريبية"، حسبما نقلت "أسوشيتيد برس".
وأضافت: "كشف هذا التحقيق أن دونالد ترامب تورط في سنوات من السلوك غير القانوني لتضخيم صافي ثروته، لخداع البنوك وأهالي ولاية نيويورك العظيمة". ووصفت سلوكه بأنه "لا يرقى إلى مستوى فن الصفقة، وإنما فن السرقة".
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