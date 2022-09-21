https://sputnikarabic.ae/20220921/البنتاغون-لا-يستبعد-إمكانية-إرسال-دبابات-حديثة-إلى-أوكرانيا-1068028285.html
البنتاغون لا يستبعد إمكانية إرسال دبابات حديثة إلى أوكرانيا
البنتاغون لا يستبعد إمكانية إرسال دبابات حديثة إلى أوكرانيا
تدرس وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إمكانية إرسال دبابات حديثة إلى الجيش الأوكراني، حسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مصدر في الجيش الأمريكي. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T05:24+0000
2022-09-21T05:24+0000
2022-09-21T05:24+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وقال المصدر: "الدبابات على جدول الأعمال الآن، إلى جانب قضايا أخرى. نحن ندرس ونخطط للمستقبل ما هي الأسلحة والمعدات العسكرية التي سيحتاجون إليها".وفقًا لمتحدث باسم البنتاغون، تدرس الولايات المتحدة خيارات دعم طويل الأجل لكييف، والتي بموجبها سيتم استبدال المعدات السوفيتية العاملة مع القوات المسلحة الأوكرانية بأسلحة حديثة من دول الناتو.ومع ذلك، أضاف أنهم سيحاولون الآن إشباع الجيش الأوكراني بالمركبات المدرعة والطائرات السوفيتية، لأنه في هذه الحالة ليس هناك حاجة إلى تدريب عسكري إضافي.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
البنتاغون لا يستبعد إمكانية إرسال دبابات حديثة إلى أوكرانيا
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تدرس وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إمكانية إرسال دبابات حديثة إلى الجيش الأوكراني، حسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مصدر في الجيش الأمريكي.
وقال المصدر: "الدبابات على جدول الأعمال الآن، إلى جانب قضايا أخرى. نحن ندرس ونخطط للمستقبل ما هي الأسلحة والمعدات العسكرية التي سيحتاجون إليها".
وفقًا لمتحدث باسم البنتاغون، تدرس الولايات المتحدة خيارات دعم طويل الأجل لكييف، والتي بموجبها سيتم استبدال المعدات السوفيتية العاملة مع القوات المسلحة الأوكرانية بأسلحة حديثة
من دول الناتو.
ومع ذلك، أضاف أنهم سيحاولون الآن إشباع الجيش الأوكراني بالمركبات المدرعة والطائرات السوفيتية، لأنه في هذه الحالة ليس هناك حاجة إلى تدريب عسكري إضافي.