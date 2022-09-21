عربي
https://sputnikarabic.ae/20220921/البنتاغون-يوقع-عقدا-لإنتاج-طائرات-مسيرة-من-طراز-سويتش-بليد-600-لأوكرانيا-1068028167.html
البنتاغون يوقع عقدا لإنتاج طائرات مسيرة من طراز "سويتش بليد 600" لأوكرانيا
البنتاغون يوقع عقدا لإنتاج طائرات مسيرة من طراز "سويتش بليد 600" لأوكرانيا
وقع البنتاغون و"AeroVironment" عقد إنتاج طائرات "سويتش بليد 600" (Switchblade 600) بقيمة 2.2 مليون دولار لتسليمها إلى أوكرانيا، بحسب وثيقة نشرتها وزارة الدفاع... 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T05:13+0000
2022-09-21T05:13+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/1048134137_0:90:1280:810_1920x0_80_0_0_6320ebec7acb66ebe7d7ff0a7880aba7.jpg
تتضمن قائمة العقود المزعومة لمساعدة أوكرانيا في إطار برنامج المساعدة الأمنية لأوكرانيا عددًا من العقود مع الشركات المصنعة للأسلحة (Javelin وStinger وHIMARS وSwitchblade 300 وSwitchblade 600 المسيرة، إلخ) والمعدات (مستقبلات الراديو، الرادار، البصريات، إلخ). طائرات "Switchblade 600" المسيرة، لا تزال في مرحلة التطوير والنماذج الأولية، تاريخ العقد هو 15 سبتمبر/أيلول.وجاء في الوثيقة: "يشتري البنتاغون منتجات دفاعية بشكل مباشر من المؤسسات الصناعية لدعم أوكرانيا في إطار المساعدة الأمنية لأوكرانيا. خصص الكونغرس 6 مليارات دولار لتمويل برنامج المساعدة الأمنية لأوكرانيا للسنة المالية 2022. من المتوقع أن تكتمل عقود الاستبدال على مدى عدة سنوات حيث أن العديد من العناصر الموردة إلى أوكرانيا، مثل الذخائر المتقدمة، لها فترات إنتاج تتراوح من سنتين إلى ثلاث سنوات".هذا يعني أنه بعد أن قامت الولايات المتحدة بإرسال الأسلحة والمعدات الجاهزة، سيتم الآن تصنيع المعدات لبعض الوقت، وبالتالي لم يتم تحديد شروط العقود. بالإضافة إلى تمويل المشتريات، تتضمن بعض العقود استثمارات في قاعدة صناعية لتوسيع أو تسريع أحجام الإنتاج، وفقًا لقائمة العقود الخاصة بأوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/1048134137_48:0:1160:834_1920x0_80_0_0_5d0633610b7dab588e0840370212cfd1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

البنتاغون يوقع عقدا لإنتاج طائرات مسيرة من طراز "سويتش بليد 600" لأوكرانيا

05:13 GMT 21.09.2022
CC0 / pixabay.com / البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
CC0 / pixabay.com /
تابعنا عبرTelegram
وقع البنتاغون و"AeroVironment" عقد إنتاج طائرات "سويتش بليد 600" (Switchblade 600) بقيمة 2.2 مليون دولار لتسليمها إلى أوكرانيا، بحسب وثيقة نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية في 20 سبتمبر/أيلول.
تتضمن قائمة العقود المزعومة لمساعدة أوكرانيا في إطار برنامج المساعدة الأمنية لأوكرانيا عددًا من العقود مع الشركات المصنعة للأسلحة (Javelin وStinger وHIMARS وSwitchblade 300 وSwitchblade 600 المسيرة، إلخ) والمعدات (مستقبلات الراديو، الرادار، البصريات، إلخ). طائرات "Switchblade 600" المسيرة، لا تزال في مرحلة التطوير والنماذج الأولية، تاريخ العقد هو 15 سبتمبر/أيلول.
وجاء في الوثيقة: "يشتري البنتاغون منتجات دفاعية بشكل مباشر من المؤسسات الصناعية لدعم أوكرانيا في إطار المساعدة الأمنية لأوكرانيا. خصص الكونغرس 6 مليارات دولار لتمويل برنامج المساعدة الأمنية لأوكرانيا للسنة المالية 2022. من المتوقع أن تكتمل عقود الاستبدال على مدى عدة سنوات حيث أن العديد من العناصر الموردة إلى أوكرانيا، مثل الذخائر المتقدمة، لها فترات إنتاج تتراوح من سنتين إلى ثلاث سنوات".
هذا يعني أنه بعد أن قامت الولايات المتحدة بإرسال الأسلحة والمعدات الجاهزة، سيتم الآن تصنيع المعدات لبعض الوقت، وبالتالي لم يتم تحديد شروط العقود. بالإضافة إلى تمويل المشتريات، تتضمن بعض العقود استثمارات في قاعدة صناعية لتوسيع أو تسريع أحجام الإنتاج، وفقًا لقائمة العقود الخاصة بأوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала