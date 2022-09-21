https://sputnikarabic.ae/20220921/البنوك-اللبنانية-تمدد-إغلاقها-بسبب-نقص-الضمانات-الأمنية-1068060559.html

البنوك اللبنانية تمدد إغلاقها بسبب نقص الضمانات الأمنية

البنوك اللبنانية تمدد إغلاقها بسبب نقص الضمانات الأمنية

قررت البنوك اللبنانية، اليوم الأربعاء، الإبقاء على إغلاقها بشكل غير محدد بسبب نقص الضمانات من قبل السلطات الأمنية. 21.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-21T16:26+0000

2022-09-21T16:26+0000

2022-09-21T16:41+0000

أخبار لبنان

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جاء هذا في بيان صادر اليوم الأربعاء، عن جمعية المصارف اللبنانية، بحسب موقع قناة "إل بي سي".وقال البيان إنه "نتيجة الاتصالات المكثفة التي أجرتها الجمعية مع الجهات المعنية ولأن المخاطر ما زالت محدقة بموظفي المصارف وزبائنها المتواجدين داخل الفروع، وفي ظل استمرار الجو التحريضي الذي يقف وراء هذه المخاطر والتهديدات، فان المصارف ستُبقي أبوابها مغلقة قسرياً في الوقت الحاضر".وأوضح البيان ان هذا القرار يأتي "في ظل غياب أية إجراءات أو حتى تطمينات من قبل الدولة والجهات الأمنية كافة بهدف تأمين مناخ آمن للعمل".وسجل لبنان، ثماني عمليات اقتحام للمصارف من المودعين لاسترجاع ودائعهم "المحتجزة" منذ بدء الأزمة الاقتصادية، وكان أبرز الاقتحامات في بلدة شحيم بعد أن أطلق المقتحم عدة طلقات من مسدس حربي مطالبا بتحويل مبلغ 180 ألف دولار لاستلامها في تركيا من أصل وديعة عائلته البالغة مليون دولار".واعتبر رئيس جمعية "المودعين اللبنانيين" حسن مغنية أن "الحرب المفتوحة أعلنها المودعون عبر سلسلة الاقتحامات التي بدأت منذ عدة أشهر، الناس أرهقت والكلفة المعيشية أصبحت مرتفعة جدا بالنسبة لهم، بالإضافة إلى وجود حالات مرضية كثيرة وأموالهم محتجزة في المصارف".وقال مراقبون إن لبنان يمر بمرحلة حرجة، واقتحام المصارف جاء بعد انتظار المودعين الحصول على أموالهم لسنوات من دون حل، مؤكدين ضرورة تنفيذ خطة إصلاحية للقضاء على هذه الظاهرة.

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