https://sputnikarabic.ae/20220921/البنوك-المركزية-في-5-دول-خليجية-ترفع-سعر-الفائدة--1068069195.html

البنوك المركزية في 5 دول خليجية ترفع سعر الفائدة

البنوك المركزية في 5 دول خليجية ترفع سعر الفائدة

رفع البنك المركزي لكل من السعودية وقطر والإمارات، مساء اليوم الأربعاء، سعر الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي. 21.09.2022, سبوتنيك عربي

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وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75 في المئة".وأضافت أن البنك قرر أيضا "رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25 في المئة، وذلك اتساقًا مع أهداف البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات العالمية".في سياق متصل، قالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن المصرف المركزي قرر رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس من 2.4% إلى 3.15% وذلك اعتباراً من يوم غد.وأوضحت أن هذا القرار جاء "إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (الأمريكي) رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 75 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد اليوم".وأضافت: "كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس".وأشارت إلى أن سعر الأساس الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يحدد "الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة".كما، أعلن مصرف قطر المركزي، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 75 نقطة أساس، ليصبح 3.75 بالمئة ، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).ورفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 75 نقطة أساس، ليصبح 4.50 بالمئة .كذلك، قرر المصرف رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4 بالمئة .وقال مصرف قطر المركزي، في بيان له، إن قرار رفع سعر الفائدة "جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية، ويدخل حيز التطبيق بداية من غد الخميس".في سياق متصل، قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية من 2.75 بالمئة إلى 3 بالمئة، اعتبارا من غد الخميس " مع إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة".وقال بنك الكويت المركز، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا): "التعديل في أسعار التدخل يشمل عمليات إعادة الشراء الـ /ريبو/، وسندات وتورق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر؛ إضافة إلى أدوات الدين العام".وقرر بنك البحرين المركزي، وفق بيان صحفي نشره على موقعه الرسمي رفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 4.00 بالمائة إلى 4.75 بالمائة.وقال البنك: "على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين، قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 3.25% إلى 4.00%".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الخامسة منذ بداية العام، وفق بيان صادر عن الفيدرالي اليوم.

https://sputnikarabic.ae/20220722/المركزي-الروسي-يخفض-سعر-الفائدة-الرئيسي-لـ-8-سنويا-1065426091.html

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