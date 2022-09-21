https://sputnikarabic.ae/20220921/البيت-الأبيض-نأخذ-تصريحات-بوتين-حول-الأسلحة-النووية-على-محمل-الجد-ولكن-لا-حاجة-لرفع-التأهب-1068045898.html

البيت الأبيض: نأخذ تصريحات بوتين حول الأسلحة النووية على محمل الجد.. ولكن لا حاجة لرفع التأهب

البيت الأبيض: نأخذ تصريحات بوتين حول الأسلحة النووية على محمل الجد.. ولكن لا حاجة لرفع التأهب

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تأخذ كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الأسلحة النووية... 21.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-21T12:44+0000

2022-09-21T12:44+0000

2022-09-21T12:44+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

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وقال كيربي في مقابلة مع قناة "أيه بي سي" اليوم الأربعاء: "هذا خطاب غير مسؤول من قوة نووية نحن نأخذ الأمر على محمل الجد ونراقب تكوينه الاستراتيجي بقدر ما نستطيع من أجل تعديل تشكيلتنا إذا لزم الأمر، في الوقت الحالي لا نرى دلائل على أن هذا مطلوب".وأكد بوتين في كلمة موجهة للشعب الروسي، اليوم الأربعاء في 21 أيلول/سبتمبر، أن الغرب تجاوز كل الخطوط وأن السياسيين غير المسؤولين يتحدثون عن إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية ومعدات لضرب روسيا.وقال بوتين إن جميع وسائل التدمير، بما في ذلك الأسلحة النووية، ستستخدم في حالة تهديد وحدة أراضي روسيا، وهذه ليست مجرد خدعة. كما خاطب الرئيس أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية: "حركة الرياح يمكن أن تتحول نحوهم".وذكّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بأن روسيا متفوقة في عدد من المكونات على المعدات العسكرية الأجنبية: "نحن نتحدث ليس فقط عن قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، بتشجيع من الغرب، والذي يهدد بكارثة نووية، ولكن أيضا عن تصريحات بعض كبار ممثلي بعض دول الناتو حول إمكانية ومقبولية استخدام الأسلحة للدمار الشامل والأسلحة النووية ضد روسيا. إلى أولئك الذين يسمحون لأنفسهم بمثل هذه التصريحات فيما يتعلق بروسيا، أود أن أذكركم بأن بلادنا لديها أيضًا وسائل تدمير مختلفة، وفي بعض المكونات أكثر حداثة من تلك الموجودة في دول الناتو".

https://sputnikarabic.ae/20220921/بوتين-الغرب-تجاوز-كل-الخطوط-في-سياسته-المعادية-لروسيا-1068032649.html

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