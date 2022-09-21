https://sputnikarabic.ae/20220921/الجزائر-سنسلم-إيطاليا-10-مليارات-متر-مكعب-من-الغاز-خلال-أشهر-1068065975.html

الجزائر: سنسلم إيطاليا 10 مليارات متر مكعب من الغاز خلال أشهر

الجزائر: سنسلم إيطاليا 10 مليارات متر مكعب من الغاز خلال أشهر

أعلنت الجزائر، أنها ستسلم إيطاليا 10 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي خلال الأشهر القادمة. 21.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-21T18:17+0000

2022-09-21T18:17+0000

2022-09-21T18:17+0000

الجزائر

قطاع الطاقة

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جاء ذلك، في بيان صادر عن وزارة الطاقة الجزائرية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.وقالت البيان إن الوزارة تعتزم رفع إمداداتها إلى أكثر من 25 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي قبل نهاية العام.وأشارت الوزارة إلى أن الجزائر تفي بالتزاماتها مع إيطاليا حيث سلمتها حتى اليوم 17.8 مليار متر مكعب من الغاز.وأوضحت أن إيطاليا ستتسلم "10 مليارات متر مكعب إضافية في الأشهر القادمة".واعتبرت أن اللقاءات التي ضمت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بنظيره الايطالي، سيرجيو ماتاريلا، وكذلك برئيس مجلس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، ساهمت في توثيق شراكة الطاقة بين البلدين.

https://sputnikarabic.ae/20220829/خبير-يعلق-على-إمكانية-الجزائر-رفع-صادراتها-من-الغاز-إلى-فرنسا-1066994735.html

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الجزائر, قطاع الطاقة