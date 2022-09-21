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https://sputnikarabic.ae/20220921/الجزائر-سنسلم-إيطاليا-10-مليارات-متر-مكعب-من-الغاز-خلال-أشهر-1068065975.html
الجزائر: سنسلم إيطاليا 10 مليارات متر مكعب من الغاز خلال أشهر
الجزائر: سنسلم إيطاليا 10 مليارات متر مكعب من الغاز خلال أشهر
أعلنت الجزائر، أنها ستسلم إيطاليا 10 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي خلال الأشهر القادمة. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T18:17+0000
2022-09-21T18:17+0000
الجزائر
قطاع الطاقة
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جاء ذلك، في بيان صادر عن وزارة الطاقة الجزائرية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.وقالت البيان إن الوزارة تعتزم رفع إمداداتها إلى أكثر من 25 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي قبل نهاية العام.وأشارت الوزارة إلى أن الجزائر تفي بالتزاماتها مع إيطاليا حيث سلمتها حتى اليوم 17.8 مليار متر مكعب من الغاز.وأوضحت أن إيطاليا ستتسلم "10 مليارات متر مكعب إضافية في الأشهر القادمة".واعتبرت أن اللقاءات التي ضمت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بنظيره الايطالي، سيرجيو ماتاريلا، وكذلك برئيس مجلس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، ساهمت في توثيق شراكة الطاقة بين البلدين.
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الجزائر, قطاع الطاقة
الجزائر, قطاع الطاقة

الجزائر: سنسلم إيطاليا 10 مليارات متر مكعب من الغاز خلال أشهر

18:17 GMT 21.09.2022
© AP Photo / Aflred de Montesquiouعامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك
عامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / Aflred de Montesquiou
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أعلنت الجزائر، أنها ستسلم إيطاليا 10 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي خلال الأشهر القادمة.
جاء ذلك، في بيان صادر عن وزارة الطاقة الجزائرية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
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وقالت البيان إن الوزارة تعتزم رفع إمداداتها إلى أكثر من 25 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي قبل نهاية العام.
وأشارت الوزارة إلى أن الجزائر تفي بالتزاماتها مع إيطاليا حيث سلمتها حتى اليوم 17.8 مليار متر مكعب من الغاز.
وأوضحت أن إيطاليا ستتسلم "10 مليارات متر مكعب إضافية في الأشهر القادمة".
واعتبرت أن اللقاءات التي ضمت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بنظيره الايطالي، سيرجيو ماتاريلا، وكذلك برئيس مجلس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، ساهمت في توثيق شراكة الطاقة بين البلدين.
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