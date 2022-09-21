https://sputnikarabic.ae/20220921/الجيش-الإيراني-صدام-حسين-فرض-الحرب-على-الشعب-الإيراني-1068058602.html

الجيش الإيراني: صدام حسين فرض الحرب على الشعب الإيراني

الجيش الإيراني: صدام حسين فرض الحرب على الشعب الإيراني

أكد رئيس الأركان العامة الإيراني، اللواء محمد باقري، اليوم الأربعاء، إن الحرب الإيرانية العراقية (1980 - 1988) أصبحت رأسمالا خالدا لاستمرار تقدم وتطور بلاده... 21.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-21T15:49+0000

2022-09-21T15:49+0000

2022-09-21T15:49+0000

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وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات باقري جاءت في الكلمة التي ألقاها لدى استقبال المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، جمعا من قادة ورواد الجهاد والشهادة في مرحلة "الدفاع المقدس" (الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988).وأوضح القائد العسكري الإيراني أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين فرض الحرب على الشعب الإيراني، وأنه "عشية الذكرى الثانية والأربعين لملحمة المقاومة وانتصار الأمة الإيرانية في الدفاع المقدس، يتم تكريم صانعي الجهاد والشهادة".وشدد اللواء باقري على أن الانتصارات التي تم تحقيقها في فترة "الدفاع المقدس" جاءت بعد تحمل الشعب الإيراني للمشاكل والصعاب الكثيرة بكل رحابة صدر، مشيرا إلى أن التضحيات التي قدمها شعبه تكللت بالنجاح وتحقيق النصر على أعدائه.وفي وقت سابق اليوم، كشف المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، من دفع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين للحرب على إيران، مؤكدا أن "فترة الدفاع المقدس تختزن الكثير من المعاني والحوادث الماثلة للأمس والمستقبل".وقال خامنئي، لدى استقباله جمعا من رواد وقادة "فترة الدفاع المقدس" عبر الفيديو كونفرانس في جميع محافظات البلاد، إن "الاستكبار العالمي دفع صدام حسين للحرب على إيران بعدما يئس من تركيع الثورة الإسلامية وهذا ما نقله لنا رئيس غينيا آنذاك"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.ولفت إلى أن "الأعداء في البدء كانوا يحرضون القوميات على زعزعة استقرار وأمن البلاد وبعدما يئسوا لجأوا للحرب العسكرية"، مشيرا إلى أن "الثورة الإسلامية لم تكن مجرّد خسارة سياسيّة لفترة محدّدة لقوى الاستكبار بل كانت تهديداً لنظام إمبراطوريّة السلطة".وأكد خامنئي، أن "الهجوم العسكري على بلادنا بعد الثورة الإسلامية لم يكن بعيداً عن توقعاتنا"، مشيرا إلى أن "الغرب كان يريد من وراء الحرب اقتطاع أراض من إيران وتركيع الشعب الإيراني وتغيير مصير الجمهورية الإسلامية".وختم بالقول إن "قوّاتنا المسلحة حقّقت إنجازات كبيرة وتقدّمها كان جيدا، وأن دعم القوات المسلحة واجب"، مؤكدا أن إيران وصلت إلى مرحلة الردع والتفوّق العسكري وأن الأعداء يعلمون ذلك.

https://sputnikarabic.ae/20220921/خامنئي-يتحدث-عن-فترة-الدفاع-المقدس-ويكشف-من-دفع-صدام-حسين-للحرب-على-إيران-1068032051.html

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