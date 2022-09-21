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https://sputnikarabic.ae/20220921/الجيش-اللبناني-يعلن-توقيف-55-مهاجرا-غير-شرعي-في-طريقهم-إلى-أوروبا-1068058025.html
الجيش اللبناني يعلن توقيف 55 مهاجرا غير شرعي في طريقهم إلى أوروبا
الجيش اللبناني يعلن توقيف 55 مهاجرا غير شرعي في طريقهم إلى أوروبا
أعلن الجيش اللبناني توقيف مركب يقل عشرات الأشخاص أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط من مدينة عكار شمالي لبنان. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T15:52+0000
2022-09-21T15:52+0000
أخبار لبنان
مهاجر غير شرعي
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جاء هذا في بيان نشره الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".وقال البيان إنه: "نتيجة عملية رصد ومتابعة لمحاولة تهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية قبالة بلدة العريضة- عكار شمال لبنان" تم توقيف 55 شخصا على متن قارب.وأوضح الجيش اللبناني أن القوات البحرية تمكنت من الوصول إلى المركب المستعمل للتهريب على مسافة 6 أميال بحرية من الشاطئ، وتبين أنه أصيب بعطل في وقت سابق.وذكر بيان الجيش أن ركاب القارب بينهما "امرأتان "حامل" وطفلان، بينما غادر ربانه على متن زورق قبل وصول الجيش".وسحبت القوات البحرية المركب باتجاه الشاطئ، لتبدأ عملية تحقيق بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
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أخبار لبنان, مهاجر غير شرعي
أخبار لبنان, مهاجر غير شرعي

الجيش اللبناني يعلن توقيف 55 مهاجرا غير شرعي في طريقهم إلى أوروبا

15:52 GMT 21.09.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayبعد يومين على انطلاق مهمتها... البحرية اللبنانية تتمكن من إنزال غواصة البحث عن "مركب الموت"
بعد يومين على انطلاق مهمتها... البحرية اللبنانية تتمكن من إنزال غواصة البحث عن مركب الموت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أعلن الجيش اللبناني توقيف مركب يقل عشرات الأشخاص أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط من مدينة عكار شمالي لبنان.
جاء هذا في بيان نشره الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".
وقال البيان إنه: "نتيجة عملية رصد ومتابعة لمحاولة تهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية قبالة بلدة العريضة- عكار شمال لبنان" تم توقيف 55 شخصا على متن قارب.
وأوضح الجيش اللبناني أن القوات البحرية تمكنت من الوصول إلى المركب المستعمل للتهريب على مسافة 6 أميال بحرية من الشاطئ، وتبين أنه أصيب بعطل في وقت سابق.
وذكر بيان الجيش أن ركاب القارب بينهما "امرأتان "حامل" وطفلان، بينما غادر ربانه على متن زورق قبل وصول الجيش".
وسحبت القوات البحرية المركب باتجاه الشاطئ، لتبدأ عملية تحقيق بإشراف القضاء المختص.
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