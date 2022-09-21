https://sputnikarabic.ae/20220921/الحكومة-السعودية-تعلن-ضم-مدينة-جدة-إلى-خطة-تطوير-طموحة-تستهدف-العديد-من-مدن-المملكة-1068039933.html
الحكومة السعودية تعلن ضم مدينة جدة إلى خطة تطوير "طموحة" تستهدف العديد من مدن المملكة
الحكومة السعودية تعلن ضم مدينة جدة إلى خطة تطوير "طموحة" تستهدف العديد من مدن المملكة
أعلنت الحكومة السعودية، اليوم الأربعاء، ضم مدينة جدة، إلى "خطة تطوير طموحة" تستهدف العديد من مدن المملكة. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T10:21+0000
2022-09-21T10:21+0000
2022-09-21T10:21+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن الخطة من المقرر أن تتم عبر إنشاء هيئات حكومية خاصة تشرف على إحداث تحول في العمران والخدمات.وقرر مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه الدوري برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة إلى هيئة باسم (هيئة تطوير محافظة جدة).ومن المقرر أن يكون مجلس إدارة الهيئة الجديدة برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعضوية كل من: أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه ووزير الثقافة ومحافظ جدة ووزيري التجارة والسياحة ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة والمهندس إبراهيم السلطان وأمين محافظة جدة.
https://sputnikarabic.ae/20211117/تطوير-الاقتصاد-الأزرق-وتحقيق-رؤية-2030-مشروع-أوكساجون-نقلة-نوعية-للسعودية-1050733306.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية, أخبار السعودية اليوم
الحكومة السعودية تعلن ضم مدينة جدة إلى خطة تطوير "طموحة" تستهدف العديد من مدن المملكة
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أعلنت الحكومة السعودية، اليوم الأربعاء، ضم مدينة جدة، إلى "خطة تطوير طموحة" تستهدف العديد من مدن المملكة.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن الخطة من المقرر أن تتم عبر إنشاء هيئات حكومية خاصة تشرف على إحداث تحول في العمران والخدمات.
17 نوفمبر 2021, 19:38 GMT
وقرر مجلس الوزراء السعودي
، خلال اجتماعه الدوري برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة إلى هيئة باسم (هيئة تطوير محافظة جدة).
ومن المقرر أن يكون مجلس إدارة الهيئة الجديدة برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعضوية كل من: أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه ووزير الثقافة ومحافظ جدة ووزيري التجارة والسياحة ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة والمهندس إبراهيم السلطان وأمين محافظة جدة.