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https://sputnikarabic.ae/20220921/الخارجية-الروسية-إدراج-القطب-الشمالي-في-منطقة-اهتمام-الناتو-يخلق-تحديات-لدول-أخرى-ولروسيا-1068035812.html
الخارجية الروسية: إدراج القطب الشمالي في منطقة اهتمام الناتو يخلق تحديات لدول أخرى ولروسيا
الخارجية الروسية: إدراج القطب الشمالي في منطقة اهتمام الناتو يخلق تحديات لدول أخرى ولروسيا
أعلن سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، رئيس لجنة كبار المسؤولين في مجلس القطب الشمالي، نيكولاي كورتشونوف، اليوم الأربعاء، أن إدراج القطب الشمالي في... 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T08:26+0000
2022-09-21T08:26+0000
روسيا
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وقال كورتشونوف لوكالة "سبوتنيك": "إن إدراج القطب الشمالي في منطقة مصالح الناتو لا يؤدي إلا إلى تعقيد الوضع العسكري السياسي في هذه المنطقة، ويزيد من درجة الصراع، ويخلق تحديات خطيرة في مناطق خطوط العرض العليا لدول أخرى، بما في ذلك روسيا".وأكدت موسكو في العديد من المناسبات، أن حلف الناتو يهدف إلى المواجهة مع روسيا؛ كما وصف وزير الخارجية سيرغي لافروف، تصرفات الحلف في العراق وليبيا ويوغوسلافيا السابقة، بأنها مأساوية.وأكد أن الناتو داس على حقوق الناس بالعيش الكريم، "بأكثر الطرق فظاظة ولا قانونية"؛ فيما اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن توسيع حلف الناتو، لن يجلب لأوروبا المزيد من الأمن والاستقرار.
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الخارجية الروسية: إدراج القطب الشمالي في منطقة اهتمام الناتو يخلق تحديات لدول أخرى ولروسيا

08:26 GMT 21.09.2022
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - المناورات التكتيكية التدريب العملي لضباط قوات المشاة والساحل للأسطول الشمالي التابع لروسيا الاتحادية، في إطار تطوير العمليات القتالية في منطقة القطب الشمالي في الميدان العسكري "شاري" في منطقة مورمانسك الروسية
الجيش الروسي - المناورات التكتيكية التدريب العملي لضباط قوات المشاة والساحل للأسطول الشمالي التابع لروسيا الاتحادية، في إطار تطوير العمليات القتالية في منطقة القطب الشمالي في الميدان العسكري شاري في منطقة مورمانسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© Sputnik . Pavel Lvov
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أعلن سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، رئيس لجنة كبار المسؤولين في مجلس القطب الشمالي، نيكولاي كورتشونوف، اليوم الأربعاء، أن إدراج القطب الشمالي في مجال اهتمام "الناتو" يزيد من درجة الصراع ويخلق تحديات خطيرة للدول الأخرى ولروسيا.
وقال كورتشونوف لوكالة "سبوتنيك": "إن إدراج القطب الشمالي في منطقة مصالح الناتو لا يؤدي إلا إلى تعقيد الوضع العسكري السياسي في هذه المنطقة، ويزيد من درجة الصراع، ويخلق تحديات خطيرة في مناطق خطوط العرض العليا لدول أخرى، بما في ذلك روسيا".
وأضاف كورتشونوف أنه "لدى روسيا عدد أقل بكثير من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ككل من المنشآت العسكرية في القطب الشمالي. وفي الوقت نفسه، نحن نعمل على استعادة فقط البنية التحتية العسكرية في الشمال، المفقودة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. روسيا تفي بالتزاماتها بالحفاظ على القطب الشمالي كمنطقة منخفضة التوتر العسكري وتبدي ضبط النفس ولا تنشر وحدات أجنبية في منطقتها القطبية".
وأكدت موسكو في العديد من المناسبات، أن حلف الناتو يهدف إلى المواجهة مع روسيا؛ كما وصف وزير الخارجية سيرغي لافروف، تصرفات الحلف في العراق وليبيا ويوغوسلافيا السابقة، بأنها مأساوية.
وأكد أن الناتو داس على حقوق الناس بالعيش الكريم، "بأكثر الطرق فظاظة ولا قانونية"؛ فيما اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن توسيع حلف الناتو، لن يجلب لأوروبا المزيد من الأمن والاستقرار.
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