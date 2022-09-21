https://sputnikarabic.ae/20220921/الخارجية-السعودية-نجاح-وساطة-الرياض-لتبادل-أسرى-بين-روسيا-وأوكرانيا-1068059901.html
الخارجية السعودية: نجاح وساطة الرياض لتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا
الخارجية السعودية: نجاح وساطة الرياض لتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، نجاح وساطة الرياض في إتمام عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T16:04+0000
2022-09-21T16:04+0000
2022-09-21T16:19+0000
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وقالت الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس": "انطلاقاً من اهتمامات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء (..) تم الإفراج عن عشرة أسرى من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وجمهورية كرواتيا، حيث يأتي الإفراج عنهم في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا".وأضافت: "قامت الجهات المعنية في المملكة باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم".وأعربت الخارجية السعودية "عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لكل من حكومة روسيا الاتحادية وحكومة أوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما للجهود التي بذلها سمو ولي العهد للإفراج عن الأسرى".وفي 24 فبراير/ شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المستقلتان المساعدة للدفاع عنهما ضد هجمات القوات الأوكرانية المكثفة، وفي أعقاب تهديدات كييف وتلويحها بالعودة إلى تطوير أسلحة نووية.وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
السعودية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا
السعودية, أخبار السعودية اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا
الخارجية السعودية: نجاح وساطة الرياض لتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا
16:04 GMT 21.09.2022 (تم التحديث: 16:19 GMT 21.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، نجاح وساطة الرياض في إتمام عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.
وقالت الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس
": "انطلاقاً من اهتمامات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء (..) تم الإفراج عن عشرة أسرى من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وجمهورية كرواتيا، حيث يأتي الإفراج عنهم في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا".
وأضافت: "قامت الجهات المعنية في المملكة باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم".
وأعربت الخارجية السعودية "عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لكل من حكومة روسيا الاتحادية وحكومة أوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما للجهود التي بذلها سمو ولي العهد للإفراج عن الأسرى".
وفي 24 فبراير/ شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المستقلتان المساعدة للدفاع عنهما ضد هجمات القوات الأوكرانية المكثفة، وفي أعقاب تهديدات كييف وتلويحها بالعودة إلى تطوير أسلحة نووية.
وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.