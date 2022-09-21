https://sputnikarabic.ae/20220921/الدفاع-الأرمينية-أذربيجان-انتهكت-وقف-إطلاق-النار-1068027296.html
الدفاع الأرمينية: أذربيجان انتهكت وقف إطلاق النار
الدفاع الأرمينية: أذربيجان انتهكت وقف إطلاق النار
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية، آرام توروسيان، إن أذربيجان انتهكت نظام وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء، مضيفا أن الوضع مستقر حاليا. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T00:29+0000
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يريفان - سبوتنيك. وكتب توروسيان عبر مواقع التواصل الاجتماعية: "في 20 سبتمبر، وبتواتر معين، انتهكت وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية وقف إطلاق النار، باستخدام أسلحة صغيرة في الاتجاه الشرقي للحدود الأرمنية الأذربيجانية".وأضاف: "اعتبارا من الساعة 22:30 [06:30 مساء بتوقيت غرينتش]، كان الوضع على الحدود مستقرا، ولم يكن هناك أي إطلاق نار".يشار إلى أنه في 12 سبتمبر، اندلعت الأعمال العدائية على الحدود الأرمينية الأذربيجانية. واتهم الجانبان بعضهما البعض ببدء التصعيد، كما أعلن الطرفان عن خسائر بين الأفراد العسكريين. وبحلول صباح اليوم التالي، اتفق الجانبان على وقف إطلاق النار.وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي، غريغوري كاراسين، لـ"سبوتنيك" أن وقف إطلاق النار تحقق بفضل جهود روسيا، بما في ذلك بعد محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وعمل وزارة الخارجية الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20220920/أذربيجان-تعلن-تسليم-أرمينيا-جثث-95-جنديا-1068007042.html
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أذربيجان, أرمينيا
الدفاع الأرمينية: أذربيجان انتهكت وقف إطلاق النار
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية، آرام توروسيان، إن أذربيجان انتهكت نظام وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء، مضيفا أن الوضع مستقر حاليا.
يريفان - سبوتنيك
. وكتب توروسيان عبر مواقع التواصل الاجتماعية: "في 20 سبتمبر، وبتواتر معين، انتهكت وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية وقف إطلاق النار، باستخدام أسلحة صغيرة في الاتجاه الشرقي للحدود الأرمنية الأذربيجانية".
وأضاف: "اعتبارا من الساعة 22:30 [06:30 مساء بتوقيت غرينتش]، كان الوضع على الحدود مستقرا، ولم يكن هناك أي إطلاق نار".
يشار إلى أنه في 12 سبتمبر، اندلعت الأعمال العدائية على الحدود الأرمينية الأذربيجانية.
واتهم الجانبان بعضهما البعض ببدء التصعيد، كما أعلن الطرفان عن خسائر بين الأفراد العسكريين. وبحلول صباح اليوم التالي، اتفق الجانبان على وقف إطلاق النار.
وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي، غريغوري كاراسين، لـ"سبوتنيك" أن وقف إطلاق النار تحقق بفضل جهود روسيا، بما في ذلك بعد محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وعمل وزارة الخارجية الروسية.