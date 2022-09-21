https://sputnikarabic.ae/20220921/الدفاع-التايوانية-رصدنا-عشرات-الطائرات-ومجموعة-سفن-صينية-بالقرب-من-الجزيرة-1068058162.html

الدفاع التايوانية: رصدنا عشرات الطائرات ومجموعة سفن صينية بالقرب من الجزيرة

الدفاع التايوانية: رصدنا عشرات الطائرات ومجموعة سفن صينية بالقرب من الجزيرة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأربعاء، أنها رصدت نشاطا لـ38 طائرة و6 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، بالقرب من الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من... 21.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-21T15:46+0000

2022-09-21T15:46+0000

2022-09-21T15:46+0000

الصين

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع التايوانية: "اليوم، الواحد وعشرون من سبتمبر/ أيلول، في الخامسة مساء (الثانية عشرة ظهرا بتوقيت موسكو)، سجلت القوات المسلحة التايوانية نشاط 38 طائرة و6 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، في البحر والمجال الجوي بالقرب من تايوان".وأشارت إلى أن الطائرات عبرت ما يسمى بـ"الخط الأوسط" لمضيق تايوان، بما في ذلك مقاتلة قاذفة من طراز "جي إتش-7"، وطائرة استطلاع بدون طيار من طراز "بي زي كي-005"، وثلاث مقاتلات "سو-30".وشمل التشكيل أيضا ست مقاتلات "جي -11"، واثنتان "جي-16"، وطائرة بدون طيار "تي في -001"، وطائرة مضادة للغواصات "واي-8"، وطائرة بدون طيار "سي إتش -4"، وطائرة استطلاع "واي-8".ووفقا للوزارة، أرسلت تايوان دورية جوية لمراقبة الوضع، وأصدرت تحذيرات لاسلكية، كما نشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان في الشهر الماضي، نظم جيش التحرير الشعبي مناورات واسعة النطاق باستخدام الصواريخ والطائرات والسفن الحربية.وكانت زيارة بيلوسي لتايوان يومي 2 و3 أغسطس/ آب، هي أول زيارة يقوم بها رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان منذ عام 1997، ما جعلها زيارة لأعلى مسؤول أمريكي إلى الجزيرة منذ 25 عاما.

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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان