https://sputnikarabic.ae/20220921/الرئيس-الصيني-يدعو-جيش-بلاده-للتركيز-على-الاستعداد-للقتال-الحقيقي-1068044873.html
الرئيس الصيني يدعو جيش بلاده للتركيز على الاستعداد للقتال الحقيقي
الرئيس الصيني يدعو جيش بلاده للتركيز على الاستعداد للقتال الحقيقي
دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، جيش بلاده إلى التركيز على الاستعداد للقتال الحقيقي. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T12:14+0000
2022-09-21T12:14+0000
2022-09-21T12:14+0000
العالم
الجيش الصيني يستلم أسلحة فتاكة
استعداد
الحرب
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ذكر التلفزيون المركزى الصيني أن ندوة حول الدفاع الوطني والإصلاح العسكري عقدت فى بكين يوم الأربعاء بمشاركة أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أرسل الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية، عددا من التعليمات إلى المشاركين في الندوة.كما أشار الرئيس الصيني إلى الحاجة للالتزام الصارم بمسار تنفيذ أهداف الإصلاح المحددة مسبقا.في عام 2015، أعلنت السلطات الصينية عزمها على إصلاح قواتها المسلحة بشكل كبير من أجل زيادة فعاليتها. يحاول الرئيس الصيني شي جين بينغ إنشاء جيش حديث للغاية يكون قادرًا، إذا لزم الأمر، على صد أي عدو، حسب قوله، فإن أهم مطلب للجيش هو قدراته القتالية وقدرته على الانتصار.حتى خلال خطابه في افتتاح المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني في عام 2017، قال الزعيم الصيني إنه بحلول عام 2035 من المخطط استكمال تحديث القوات المسلحة للبلاد بحيث تواجه بشكل كامل تحديات عصرنا ومتطلبات العصر الجديد. وبحلول عام 2050، يجب أن يتحول جيش التحرير الشعبي إلى قوة مسلحة عالمية متقدمة.
https://sputnikarabic.ae/20220915/سلاح-المهندسين-الصيني-ينشئ-جسرا-بحريا-طوله-ألف-متر-في-20-دقيقة-فيديو-1067760645.html
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العالم, الجيش الصيني يستلم أسلحة فتاكة, استعداد, الحرب
العالم, الجيش الصيني يستلم أسلحة فتاكة, استعداد, الحرب
الرئيس الصيني يدعو جيش بلاده للتركيز على الاستعداد للقتال الحقيقي
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دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، جيش بلاده إلى التركيز على الاستعداد للقتال الحقيقي.
ذكر التلفزيون المركزى الصيني أن ندوة حول الدفاع الوطني والإصلاح العسكري عقدت فى بكين يوم الأربعاء بمشاركة أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أرسل الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية، عددا من التعليمات إلى المشاركين في الندوة.
شدد شي جين بينغ، على وجه الخصوص، على أن القوات المسلحة يجب أن "تركز على الاستعداد للمشاركة في أعمال قتالية حقيقية".
كما أشار الرئيس الصيني إلى الحاجة للالتزام الصارم بمسار تنفيذ أهداف الإصلاح المحددة مسبقا.
في عام 2015، أعلنت السلطات الصينية عزمها على إصلاح قواتها المسلحة بشكل كبير من أجل زيادة فعاليتها. يحاول الرئيس الصيني شي جين بينغ إنشاء جيش حديث للغاية يكون قادرًا، إذا لزم الأمر، على صد أي عدو، حسب قوله، فإن أهم مطلب للجيش هو قدراته القتالية وقدرته على الانتصار.
بعد بدء الإصلاحات، تم إنشاء قوات الصواريخ الاستراتيجية في الجيش الصيني، وفي الوقت الحالي تشكل مع القوات البرية والجوية والبحرية والشرطة الشعبية المسلحة لجمهورية الصين الشعبية.
حتى خلال خطابه في افتتاح المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني في عام 2017، قال الزعيم الصيني إنه بحلول عام 2035 من المخطط استكمال تحديث القوات المسلحة للبلاد بحيث تواجه بشكل كامل تحديات عصرنا ومتطلبات العصر الجديد. وبحلول عام 2050، يجب أن يتحول جيش التحرير الشعبي إلى قوة مسلحة عالمية متقدمة.