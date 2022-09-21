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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220921/الصور-الأولى-لوصول-الأسرى-من-روسيا-إلى-السعودية-1068066087.html
الصور الأولى لوصول الأسرى من روسيا إلى السعودية
الصور الأولى لوصول الأسرى من روسيا إلى السعودية
وصل عشرة من أسرى الحرب الأجانب إلى المملكة العربية السعودية، بعد نجاح وساطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفقا لتلفزيون الإخبارية السعودي. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T18:12+0000
2022-09-21T18:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم العربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقالت وزارة الخارجية السعودية إن روسيا أفرجت يوم الأربعاء عن عشرة من أسرى الحرب الأجانب في أوكرانيا بعد وساطة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وأضافت الوزارة في بيان أن قائمة الأسرى تضم مواطنين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد وكرواتيا والمغرب، وقالت إن طائرة تقل الأسرى هبطت في المملكة.وتابعت الوزارة "قامت الجهات المعنية في المملكة باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم".وقال مسؤول سعودي إنهم خمسة بريطانيين وأمريكيان وكرواتي ومغربي وسويدي.
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العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم
العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم

الصور الأولى لوصول الأسرى من روسيا إلى السعودية

18:12 GMT 21.09.2022 (تم التحديث: 18:25 GMT 21.09.2022)
© AP Photo / Amr Nabilالخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020
الخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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وصل عشرة من أسرى الحرب الأجانب إلى المملكة العربية السعودية، بعد نجاح وساطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفقا لتلفزيون الإخبارية السعودي.
وقالت وزارة الخارجية السعودية إن روسيا أفرجت يوم الأربعاء عن عشرة من أسرى الحرب الأجانب في أوكرانيا بعد وساطة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضافت الوزارة في بيان أن قائمة الأسرى تضم مواطنين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد وكرواتيا والمغرب، وقالت إن طائرة تقل الأسرى هبطت في المملكة.
وتابعت الوزارة "قامت الجهات المعنية في المملكة باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم".
وقال مسؤول سعودي إنهم خمسة بريطانيين وأمريكيان وكرواتي ومغربي وسويدي.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:53 GMT
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