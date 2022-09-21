https://sputnikarabic.ae/20220921/الصور-الأولى-لوصول-الأسرى-من-روسيا-إلى-السعودية-1068066087.html
الصور الأولى لوصول الأسرى من روسيا إلى السعودية
الصور الأولى لوصول الأسرى من روسيا إلى السعودية
وصل عشرة من أسرى الحرب الأجانب إلى المملكة العربية السعودية، بعد نجاح وساطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفقا لتلفزيون الإخبارية السعودي. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T18:12+0000
2022-09-21T18:12+0000
2022-09-21T18:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم العربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقالت وزارة الخارجية السعودية إن روسيا أفرجت يوم الأربعاء عن عشرة من أسرى الحرب الأجانب في أوكرانيا بعد وساطة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وأضافت الوزارة في بيان أن قائمة الأسرى تضم مواطنين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد وكرواتيا والمغرب، وقالت إن طائرة تقل الأسرى هبطت في المملكة.وتابعت الوزارة "قامت الجهات المعنية في المملكة باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم".وقال مسؤول سعودي إنهم خمسة بريطانيين وأمريكيان وكرواتي ومغربي وسويدي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم
العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الصور الأولى لوصول الأسرى من روسيا إلى السعودية
18:12 GMT 21.09.2022 (تم التحديث: 18:25 GMT 21.09.2022) تابعنا عبر
وصل عشرة من أسرى الحرب الأجانب إلى المملكة العربية السعودية، بعد نجاح وساطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفقا لتلفزيون الإخبارية السعودي.
وقالت وزارة الخارجية السعودية إن روسيا أفرجت يوم الأربعاء عن عشرة
من أسرى الحرب الأجانب في أوكرانيا بعد وساطة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضافت الوزارة في بيان أن قائمة الأسرى تضم مواطنين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد وكرواتيا والمغرب، وقالت إن طائرة تقل الأسرى هبطت في المملكة.
وتابعت الوزارة "قامت الجهات المعنية في المملكة باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم".
وقال مسؤول سعودي إنهم خمسة بريطانيين وأمريكيان وكرواتي ومغربي وسويدي.