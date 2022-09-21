https://sputnikarabic.ae/20220921/الصين-تدعو-إلى-الحوار-والتشاور-بين-موسكو-وكييف-وتعرض-وساطتها-1068047617.html
الصين تدعو إلى "الحوار والتشاور" بين موسكو وكييف وتعرض وساطتها
الصين تدعو إلى "الحوار والتشاور" بين موسكو وكييف وتعرض وساطتها
دعت الصين اليوم الأربعاء، إلى "وقف إطلاق النار من خلال الحوار والتشاور" بين موسكو وكييف، في إشارة إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مبدية استعدادها... 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T13:04+0000
2022-09-21T13:04+0000
2022-09-21T13:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
أخبار أوكرانيا
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وقال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية دورية: "ندعو الأطراف المعنية إلى تحقيق وقف إطلاق النار من خلال الحوار والتشاور".ودعا المسؤول الصيني إلى "إيجاد حل يلبي المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف في أسرع وقت ممكن"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وأضاف وانغ أن بلاده تؤكد ضرورة "احترام سيادة ووحدة أراضي جميع الدول، والالتزام بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأنه ينبغي أخذ الشواغل الأمنية المشروعة لجميع الدول على محمل الجد، ويجب بذل جميع الجهود التي تفضي إلى دعم الحل السلمي للأزمات".وأشار إلى أن بلاده تدعو الأطراف المعنية أيضا إلى حل خلافاتها بشكل مناسب من خلال الحوار والتشاور، وأنها على "استعداد للعمل مع المجتمع الدولي لمواصلة لعب دور بناء في تهدئة الوضع".في وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين في كلمة موجهة للشعب الروسي، التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط، والتي قال إنها ستبدأ من الأربعاء 21 سبتمبر/ أيلول الجاري.وقال الرئيس بوتين: "نحن نتحدث عن التعبئة الجزئية، أي أن المواطنين الموجودين حاليا في الاحتياط، وقبل كل شيء، أولئك الذين خدموا في القوات المسلحة، ولديهم تخصصات عسكرية معينة وخبرة ذات صلة، سيخضعون للخدمة العسكرية".وأكد بوتين أن الغرب تجاوز كل الخطوط، وأن السياسيين غير المسؤولين يتحدثون عن إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية ومعدات لضرب روسيا.وقال إن جميع وسائل التدمير، بما في ذلك الأسلحة النووية، ستستخدم في حالة تهديد وحدة أراضي روسيا، وهذه ليست مجرد خدعة. كما خاطب الرئيس أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية قائلا: "حركة الرياح يمكن أن تتحول نحوهم".
https://sputnikarabic.ae/20220921/الرئيس-الصيني-يدعو-جيش-بلاده-للتركيز-على-الاستعداد-للقتال-الحقيقي-1068044873.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, أخبار أوكرانيا
الصين تدعو إلى "الحوار والتشاور" بين موسكو وكييف وتعرض وساطتها
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دعت الصين اليوم الأربعاء، إلى "وقف إطلاق النار من خلال الحوار والتشاور" بين موسكو وكييف، في إشارة إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مبدية استعدادها للتوسط.
وقال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية دورية: "ندعو الأطراف المعنية إلى تحقيق وقف إطلاق النار من خلال الحوار والتشاور".
ودعا المسؤول الصيني إلى "إيجاد حل يلبي المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف في أسرع وقت ممكن"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وأضاف وانغ أن بلاده تؤكد ضرورة "احترام سيادة ووحدة أراضي جميع الدول، والالتزام بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأنه ينبغي أخذ الشواغل الأمنية المشروعة لجميع الدول على محمل الجد، ويجب بذل جميع الجهود التي تفضي إلى دعم الحل السلمي للأزمات".
وأشار إلى أن بلاده تدعو الأطراف المعنية أيضا إلى حل خلافاتها بشكل مناسب
من خلال الحوار والتشاور، وأنها على "استعداد للعمل مع المجتمع الدولي لمواصلة لعب دور بناء في تهدئة الوضع".
في وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين في كلمة موجهة للشعب الروسي، التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط
، والتي قال إنها ستبدأ من الأربعاء 21 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وقال الرئيس بوتين: "نحن نتحدث عن التعبئة الجزئية، أي أن المواطنين الموجودين حاليا في الاحتياط، وقبل كل شيء، أولئك الذين خدموا في القوات المسلحة، ولديهم تخصصات عسكرية معينة وخبرة ذات صلة، سيخضعون للخدمة العسكرية".
وأكد بوتين أن الغرب تجاوز كل الخطوط، وأن السياسيين غير المسؤولين يتحدثون عن إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية ومعدات لضرب روسيا.
وقال إن جميع وسائل التدمير، بما في ذلك الأسلحة النووية، ستستخدم في حالة تهديد وحدة أراضي روسيا
، وهذه ليست مجرد خدعة. كما خاطب الرئيس أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية قائلا: "حركة الرياح يمكن أن تتحول نحوهم".