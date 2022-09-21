العتمة الشاملة تفاقم أزمة المياه في لبنان
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubayeمضخة لسحب المياه من بئر ري مزارع في منطقة رانيا، بالقرب من سد دوكان شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرق العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، حيث تتراجع مياه الخزان بسبب مزيج من العوامل بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار والجفاف الشديد، وتحويل تدفق الأنهار من إيران.
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
تفاقمت أزمة المياه في كل أنحاء البلاد مع دخول لبنان في العتمة الشاملة بسبب الانقطاع الكلي لكهرباء مؤسسة كهرباء لبنان.
ويتكبد المواطن اللبناني خسائر مادية كبيرة، من خلال تعبئة المياه باستخدام صهاريج خاصة تصل سعر"النقلة" فيها إلى المليون ليرة لبنانية أو من خلال شراء مادة المازوت للمولدات الخاصة.
ويقول رئيس لجنة الطاقة والمياه النائب سجيع عطية لـ"سبوتنيك" إنه "لدينا مشكلة اليوم عدا عن شح المياه في محطات المياه، لا يوجد محطات ضخ للمياه الموجودة لتصل إلى المدن والأماكن السكنية والبلدات، ونتيجة نقص المازوت لم تعد مؤسسة المصالح المائية لديها الإمكانية على ضخ المياه".
7 سبتمبر, 17:53 GMT
وأشار إلى أن "هناك قرى وبلدات ومناطق لبنانية عطشانة ومقطوعة عنها المياه وتعاني ما تعانيه، بالتالي الأمل بأن يؤمن المازوت بعد فترة وتتحسن مالية الدولة حتى تصل المياه إلى الناس".
وأضاف عطية: "أسعى في موضوع الطاقة الشمسية، ونحاول خلق قوانين تحفيزية للطاقة الشمسية حتى يكون هناك إمكانية للاستغناء عن الفيول والنفط، وكل محطة يكون لدينا الألواح وتعمل على ضخ المياه في كل منطقة".
كما أكد على أنه لا يوجد أكبر من هذه الأزمة"، لافتاً إلى أنه "عندما تتوفر الكهرباء تتوفر المياه، وحلول الكهرباء ليست بعيدة مع رفع التسعيرة واحتمال أن نحصل على كهرباء من الأردن ومصر وقليلاً من إيران، هذا يساعد على تخفيف معاناة الناس".
ويعيش سكان مختلف المناطق اللبنانية معاناة حقيقية مع انقطاع المياه وتدهور الوضع المعيشي والاقتصادي والاجتماعي.
ويقول المواطن بسام ذبيان ل"سبوتنيك" من سكان دير قوبل ل"سبوتنيك"، إن "المياه مقطوعة في المنطقة لأن الكهرباء مقطوعة كلياً منذ ثلاثة أسابيع، ولا يوجد ولا أي نصف ساعة تغذية، واقترحنا عدة حلول لتعبئة المياه منها استئجار مولد كهربائي إلا أن تكلفة استئجاره يكلف كل شقة في المبنى حوالي 50 دولار أمريكي ووجدنا أن العديد من السكان ليس باستطاعتهم دفع هذا المبلغ، لذا لجأنا إلى تعبئة المياه من صهاريج خاصة".
وأضاف: "نحن شعب خاضع، لدينا سارقون في السلطة ومافيا على الأرض ونحن خاضعون لهذه المافيا، خاضعون لمافيا المولدات، مافيا الانترنت، خاضعون لكل المافيات، ولم نحاول أن نثور ونصلح الوضع بشكل صحيح، دائماً نحاول إيجاد البدائل".
وأشار ذبيان إلى أن "20 يوماً من دون كهرباء دولة والجابي يأتي ويأخذ فاتورة الكهرباء، أكثر من ذلك خضوع وخنوع وذل وتعتير لم يحصل للشعب اللبناني".
ولفت إلى أن "تكلفة تعبئة مياه لمنزله بين المليونين وال4 ملايين ليرة لبنانية"، موضحاً أن "هناك سوق سوداء في تعبئة المياه، عدا عن ذلك المياه التي تصلنا غير نظيفة، كثر بلا ضمير يسحبون المياه من المسابح ويعملون على بيعها، وأيضاً يتحكمون بنا لناحية موعد تعبئة المياه ومن الممكن أن نعيش من دون كهرباء وانترنت ولكن كيف من الممكن أن نعيش بدون مياه خصوصاً في فصل الصيف".