https://sputnikarabic.ae/20220921/العتمة-الشاملة-تفاقم-أزمة-المياه-في-لبنان--1068052715.html

العتمة الشاملة تفاقم أزمة المياه في لبنان

العتمة الشاملة تفاقم أزمة المياه في لبنان

تفاقمت أزمة المياه في كل أنحاء البلاد مع دخول لبنان في العتمة الشاملة بسبب الانقطاع الكلي لكهرباء مؤسسة كهرباء لبنان. 21.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-21T14:03+0000

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تقارير سبوتنيك

لبنان

نقص المياه

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ويتكبد المواطن اللبناني خسائر مادية كبيرة، من خلال تعبئة المياه باستخدام صهاريج خاصة تصل سعر"النقلة" فيها إلى المليون ليرة لبنانية أو من خلال شراء مادة المازوت للمولدات الخاصة.ويقول رئيس لجنة الطاقة والمياه النائب سجيع عطية لـ"سبوتنيك" إنه "لدينا مشكلة اليوم عدا عن شح المياه في محطات المياه، لا يوجد محطات ضخ للمياه الموجودة لتصل إلى المدن والأماكن السكنية والبلدات، ونتيجة نقص المازوت لم تعد مؤسسة المصالح المائية لديها الإمكانية على ضخ المياه".وأضاف عطية: "أسعى في موضوع الطاقة الشمسية، ونحاول خلق قوانين تحفيزية للطاقة الشمسية حتى يكون هناك إمكانية للاستغناء عن الفيول والنفط، وكل محطة يكون لدينا الألواح وتعمل على ضخ المياه في كل منطقة".كما أكد على أنه لا يوجد أكبر من هذه الأزمة"، لافتاً إلى أنه "عندما تتوفر الكهرباء تتوفر المياه، وحلول الكهرباء ليست بعيدة مع رفع التسعيرة واحتمال أن نحصل على كهرباء من الأردن ومصر وقليلاً من إيران، هذا يساعد على تخفيف معاناة الناس".ويعيش سكان مختلف المناطق اللبنانية معاناة حقيقية مع انقطاع المياه وتدهور الوضع المعيشي والاقتصادي والاجتماعي.وأضاف: "نحن شعب خاضع، لدينا سارقون في السلطة ومافيا على الأرض ونحن خاضعون لهذه المافيا، خاضعون لمافيا المولدات، مافيا الانترنت، خاضعون لكل المافيات، ولم نحاول أن نثور ونصلح الوضع بشكل صحيح، دائماً نحاول إيجاد البدائل".وأشار ذبيان إلى أن "20 يوماً من دون كهرباء دولة والجابي يأتي ويأخذ فاتورة الكهرباء، أكثر من ذلك خضوع وخنوع وذل وتعتير لم يحصل للشعب اللبناني".ولفت إلى أن "تكلفة تعبئة مياه لمنزله بين المليونين وال4 ملايين ليرة لبنانية"، موضحاً أن "هناك سوق سوداء في تعبئة المياه، عدا عن ذلك المياه التي تصلنا غير نظيفة، كثر بلا ضمير يسحبون المياه من المسابح ويعملون على بيعها، وأيضاً يتحكمون بنا لناحية موعد تعبئة المياه ومن الممكن أن نعيش من دون كهرباء وانترنت ولكن كيف من الممكن أن نعيش بدون مياه خصوصاً في فصل الصيف".

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