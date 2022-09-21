القوات الأوكرانية تخسر 200 جندي أرسلهم قائد اللواء 28 لتنفيذ هجوم مضاد عبر حقل ألغام
11:53 GMT 21.09.2022 (تم التحديث: 11:55 GMT 21.09.2022)
© Sputnik . Sergei Averin / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022
© Sputnik . Sergei Averin/
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، القضاء على أكثر من 200 جندي أوكراني في مقاطعة خيرسون، بسبب قرار قائد اللواء 28 الآلي إرسال أفراد كتيبة لتنفيذ هجوم مضاد عبر حقل ألغام.
وجاء في بيان الوزارة: "خسر اللواء 28 الآلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة برافدينو بمقاطعة خيرسون أكثر من 200 شخص و21 قطعة عسكرية خلال يوم واحد".
وأضاف البيان: "إضافة إلى ذلك، فقد لقي أفراد الكتبية رقم 4 من الفرقة الثانية مصرعهم بسبب قائد اللواء 28، الذي أرسل أفراد الفرقة لتنفيذ هجوم مضاد عبر حقل ألغام".
كما أكدت الوزارة أنه تم تدمير 28 صاروخا من طراز "هيمارس" و3 صواريخ "هارم" في مقاطعة خيرسون وجمهورية لوغانسك الشعبية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "تم تدمير 28 صاروخا من طراز "هيمارس" الأميركي، وثلاثة صواريخ "هارم"، المضادة للرادار في الجو في مناطق سفيستونوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تشيرنوبيفكا، زافيتنوي وفي منطقة محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون".
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "تم تدمير 28 صاروخا من طراز "هيمارس" الأميركي، وثلاثة صواريخ "هارم"، المضادة للرادار في الجو في مناطق سفيستونوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تشيرنوبيفكا، زافيتنوي وفي منطقة محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون".
كما أكدت الوزارة، تدمير 12 مستودعا للذخيرة تابعا للقوات الأوكرانية في مقاطعتي خاركوف وخيرسون وجمهورية دونيتسك الشعبية.