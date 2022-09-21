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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220921/القوات-الأوكرانية-تخسر-200-جنديا-أرسلهم-قائد-اللواء-28-لتنفيذ-هجوم-مضاد-عبر-حقل-ألغام-1068044063.html
القوات الأوكرانية تخسر 200 جندي أرسلهم قائد اللواء 28 لتنفيذ هجوم مضاد عبر حقل ألغام
القوات الأوكرانية تخسر 200 جندي أرسلهم قائد اللواء 28 لتنفيذ هجوم مضاد عبر حقل ألغام
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، القضاء على أكثر من 200 جندي أوكراني في مقاطعة خيرسون، بسبب قرار قائد اللواء 28 الآلي إرسال أفراد كتيبة لتنفيذ هجوم... 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T11:53+0000
2022-09-21T11:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان الوزارة: "خسر اللواء 28 الآلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة برافدينو بمقاطعة خيرسون أكثر من 200 شخص و21 قطعة عسكرية خلال يوم واحد".كما أكدت الوزارة أنه تم تدمير 28 صاروخا من طراز "هيمارس" و3 صواريخ "هارم" في مقاطعة خيرسون وجمهورية لوغانسك الشعبية.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "تم تدمير 28 صاروخا من طراز "هيمارس" الأميركي، وثلاثة صواريخ "هارم"، المضادة للرادار في الجو في مناطق سفيستونوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تشيرنوبيفكا، زافيتنوي وفي منطقة محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون".كما أكدت الوزارة، تدمير 12 مستودعا للذخيرة تابعا للقوات الأوكرانية في مقاطعتي خاركوف وخيرسون وجمهورية دونيتسك الشعبية.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تخسر 200 جندي أرسلهم قائد اللواء 28 لتنفيذ هجوم مضاد عبر حقل ألغام

11:53 GMT 21.09.2022 (تم التحديث: 11:55 GMT 21.09.2022)
© Sputnik . Sergei Averin / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022
الوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، القضاء على أكثر من 200 جندي أوكراني في مقاطعة خيرسون، بسبب قرار قائد اللواء 28 الآلي إرسال أفراد كتيبة لتنفيذ هجوم مضاد عبر حقل ألغام.
وجاء في بيان الوزارة: "خسر اللواء 28 الآلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة برافدينو بمقاطعة خيرسون أكثر من 200 شخص و21 قطعة عسكرية خلال يوم واحد".

وأضاف البيان: "إضافة إلى ذلك، فقد لقي أفراد الكتبية رقم 4 من الفرقة الثانية مصرعهم بسبب قائد اللواء 28، الذي أرسل أفراد الفرقة لتنفيذ هجوم مضاد عبر حقل ألغام".

كما أكدت الوزارة أنه تم تدمير 28 صاروخا من طراز "هيمارس" و3 صواريخ "هارم" في مقاطعة خيرسون وجمهورية لوغانسك الشعبية.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "تم تدمير 28 صاروخا من طراز "هيمارس" الأميركي، وثلاثة صواريخ "هارم"، المضادة للرادار في الجو في مناطق سفيستونوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تشيرنوبيفكا، زافيتنوي وفي منطقة محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون".
كما أكدت الوزارة، تدمير 12 مستودعا للذخيرة تابعا للقوات الأوكرانية في مقاطعتي خاركوف وخيرسون وجمهورية دونيتسك الشعبية.
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