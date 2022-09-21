https://sputnikarabic.ae/20220921/الكاظمي-يجري-مباحثات-مع-نظيره-الكويتي-بشأن-تعزيز-التعاون-الاقتصادي-1068068806.html
الكاظمي يجري مباحثات مع نظيره الكويتي بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي
الكاظمي يجري مباحثات مع نظيره الكويتي بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي
أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، مناقشات مع نظيره الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T20:07+0000
2022-09-21T20:07+0000
2022-09-21T20:07+0000
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جاء ذلك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن اللقاء شهد مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها وبحث القضايا الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك.وأكد اللقاء على أهمية تعزيز التعاون المشترك على مختلف المستويات والصعد بين العراق والكويت، وزيادة التعاون الاقتصادي والاستثمار.كما تناول تفعيل اللجنة الوزارية العليا "العراقية - الكويتية" المشتركة، بما يعزز مصالح شعبي الدولتين في الازدهار والتنمية.
https://sputnikarabic.ae/20220820/صحيفة-مصادر-مسؤولة-تنفي-استهداف-قاعدة-أمريكية-في-الكويت-بطائرات-تابعة-لفصيل-عراقي-1066650202.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار الكويت اليوم
أخبار العراق اليوم, أخبار الكويت اليوم
الكاظمي يجري مباحثات مع نظيره الكويتي بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي
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أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، مناقشات مع نظيره الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
جاء ذلك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن اللقاء شهد مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها وبحث القضايا الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد اللقاء على أهمية تعزيز التعاون المشترك على مختلف المستويات والصعد بين العراق والكويت
، وزيادة التعاون الاقتصادي والاستثمار.
كما تناول تفعيل اللجنة الوزارية العليا "العراقية - الكويتية" المشتركة، بما يعزز مصالح شعبي الدولتين في الازدهار والتنمية.