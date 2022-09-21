عربي
https://sputnikarabic.ae/20220921/المستشار-الألماني-يدعو-إلى-ضمان-بقاء-عالم-القرن-الحادي-والعشرين-متعدد-الأطراف-1068027862.html
المستشار الألماني يدعو إلى ضمان بقاء عالم القرن الحادي والعشرين متعدد الأطراف
المستشار الألماني يدعو إلى ضمان بقاء عالم القرن الحادي والعشرين متعدد الأطراف
قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، مساء الثلاثاء، إنه يجب على المجتمع الدولي ضمان بقاء عالم القرن الحادي والعشرين متعدد الأطراف. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T04:00+0000
2022-09-21T04:00+0000
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058648517_0:0:2913:1640_1920x0_80_0_0_3e54b2fe9e3a287d034a6d556a526f10.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال شولتز خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "السؤال الرئيسي الذي نواجهه كمجتمع دولي هو: هل سنتمكن من الوقوف معا وضمان بقاء العالم متعدد الأقطاب في القرن الحادي والعشرين عالما متعدد الأطراف؟ "علينا فعل ذلك".وأضاف شولتز إن ميثاق الأمم المتحدة لن يكون سوى قطعة من الورق إذا لم تتم إدارة النظام الدولي.وتابع شولتز إنه إذا لم يواصل المجتمع العالمي تطوير وتعزيز النظام الدولي، فإن القواعد ستمليها البلدان ذات القوة العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية.وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشولتز خلال مكالمة هاتفية أن أوكرانيا تنتهك القانون الإنساني الدولي، مضيفا أن قصف دونباس مستمر.
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058648517_213:0:2873:1995_1920x0_80_0_0_9eff230e7af393db6ccef36d6c5d8c15.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا
أخبار ألمانيا

المستشار الألماني يدعو إلى ضمان بقاء عالم القرن الحادي والعشرين متعدد الأطراف

04:00 GMT 21.09.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، مساء الثلاثاء، إنه يجب على المجتمع الدولي ضمان بقاء عالم القرن الحادي والعشرين متعدد الأطراف.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال شولتز خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "السؤال الرئيسي الذي نواجهه كمجتمع دولي هو: هل سنتمكن من الوقوف معا وضمان بقاء العالم متعدد الأقطاب في القرن الحادي والعشرين عالما متعدد الأطراف؟ "علينا فعل ذلك".
وأضاف شولتز إن ميثاق الأمم المتحدة لن يكون سوى قطعة من الورق إذا لم تتم إدارة النظام الدولي.
وتابع شولتز إنه إذا لم يواصل المجتمع العالمي تطوير وتعزيز النظام الدولي، فإن القواعد ستمليها البلدان ذات القوة العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشولتز خلال مكالمة هاتفية أن أوكرانيا تنتهك القانون الإنساني الدولي، مضيفا أن قصف دونباس مستمر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бронеавтомобиль Тигр ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала