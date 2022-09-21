https://sputnikarabic.ae/20220921/المستشار-الألماني-يدعو-إلى-ضمان-بقاء-عالم-القرن-الحادي-والعشرين-متعدد-الأطراف-1068027862.html
المستشار الألماني يدعو إلى ضمان بقاء عالم القرن الحادي والعشرين متعدد الأطراف
المستشار الألماني يدعو إلى ضمان بقاء عالم القرن الحادي والعشرين متعدد الأطراف
قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، مساء الثلاثاء، إنه يجب على المجتمع الدولي ضمان بقاء عالم القرن الحادي والعشرين متعدد الأطراف. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T04:00+0000
2022-09-21T04:00+0000
2022-09-21T04:00+0000
أخبار ألمانيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال شولتز خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "السؤال الرئيسي الذي نواجهه كمجتمع دولي هو: هل سنتمكن من الوقوف معا وضمان بقاء العالم متعدد الأقطاب في القرن الحادي والعشرين عالما متعدد الأطراف؟ "علينا فعل ذلك".وأضاف شولتز إن ميثاق الأمم المتحدة لن يكون سوى قطعة من الورق إذا لم تتم إدارة النظام الدولي.وتابع شولتز إنه إذا لم يواصل المجتمع العالمي تطوير وتعزيز النظام الدولي، فإن القواعد ستمليها البلدان ذات القوة العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية.وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشولتز خلال مكالمة هاتفية أن أوكرانيا تنتهك القانون الإنساني الدولي، مضيفا أن قصف دونباس مستمر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا
المستشار الألماني يدعو إلى ضمان بقاء عالم القرن الحادي والعشرين متعدد الأطراف
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قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، مساء الثلاثاء، إنه يجب على المجتمع الدولي ضمان بقاء عالم القرن الحادي والعشرين متعدد الأطراف.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقال شولتز خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "السؤال الرئيسي الذي نواجهه كمجتمع دولي هو: هل سنتمكن من الوقوف معا وضمان بقاء العالم متعدد الأقطاب في القرن الحادي والعشرين عالما متعدد الأطراف؟ "علينا فعل ذلك".
وأضاف شولتز إن ميثاق الأمم المتحدة لن يكون سوى قطعة من الورق إذا لم تتم إدارة النظام الدولي.
وتابع شولتز إنه إذا لم يواصل المجتمع العالمي تطوير وتعزيز النظام الدولي، فإن القواعد ستمليها البلدان ذات القوة العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشولتز خلال مكالمة هاتفية أن أوكرانيا تنتهك القانون الإنساني الدولي
، مضيفا أن قصف دونباس مستمر.