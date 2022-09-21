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المنفي يؤكد استعداد المجلس الرئاسي الليبي للتدخل من أجل دعم العملية السياسية
المنفي يؤكد استعداد المجلس الرئاسي الليبي للتدخل من أجل دعم العملية السياسية
أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على استعداد المجلس للتدخل من أجل دعم العملية السياسية في البلاد، والخروج بها من طريقها المسدود. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T17:56+0000
2022-09-21T17:56+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المنفي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "المجلس تابع بحرص شديد جولات حوار البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، ما زال يؤكد أن هذه الحوارات لا ينبغى أن تستمر دون حدود زمنية".كما أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي على أن "التدخل الدولي السلبي في ليبيا يرسم مسارات من الحلول المتناقضة تدفع البلاد إلى المواجهات المسلحة". وقال إن "المصالح الفردية للدول المنخرطة في الشأن الليبي وحروب الوكالة وتضارب الرؤى حول الحل لم تمنح الفرصة للخيار الوطني أن يتشكل".
https://sputnikarabic.ae/20220919/حفتر-يتهم-السياسين-والمتصارعين-على-الكراسي-بإدخال-ليبيا-نفق-مظلم-1067974862.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

المنفي يؤكد استعداد المجلس الرئاسي الليبي للتدخل من أجل دعم العملية السياسية

17:56 GMT 21.09.2022
© Photo / The media office of Libyan Presidency Councilرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© Photo / The media office of Libyan Presidency Council
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أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على استعداد المجلس للتدخل من أجل دعم العملية السياسية في البلاد، والخروج بها من طريقها المسدود.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المنفي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "المجلس تابع بحرص شديد جولات حوار البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، ما زال يؤكد أن هذه الحوارات لا ينبغى أن تستمر دون حدود زمنية".

وأضاف أن "المجلس على استعداد للتدخل من أجل الخروج بالعملية السياسية من طريقها المسدود".

حفتر يلتقي قادة الجيش الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
حفتر يتهم السياسيين والمتصارعين على الكراسي بإدخال ليبيا في نفق مظلم
19 سبتمبر, 21:13 GMT
كما أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي على أن "التدخل الدولي السلبي في ليبيا يرسم مسارات من الحلول المتناقضة تدفع البلاد إلى المواجهات المسلحة".
وقال إن "المصالح الفردية للدول المنخرطة في الشأن الليبي وحروب الوكالة وتضارب الرؤى حول الحل لم تمنح الفرصة للخيار الوطني أن يتشكل".
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