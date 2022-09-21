https://sputnikarabic.ae/20220921/المنفي-يؤكد-استعداد-المجلس-الرئاسي-الليبي-للتدخل-من-أجل-دعم-العملية-السياسية-1068064704.html
المنفي يؤكد استعداد المجلس الرئاسي الليبي للتدخل من أجل دعم العملية السياسية
المنفي يؤكد استعداد المجلس الرئاسي الليبي للتدخل من أجل دعم العملية السياسية
أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على استعداد المجلس للتدخل من أجل دعم العملية السياسية في البلاد، والخروج بها من طريقها المسدود. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T17:56+0000
2022-09-21T17:56+0000
2022-09-21T17:56+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1062783420_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f4e0c1cf8290e296794f9c0c8fe73699.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال المنفي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "المجلس تابع بحرص شديد جولات حوار البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، ما زال يؤكد أن هذه الحوارات لا ينبغى أن تستمر دون حدود زمنية".كما أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي على أن "التدخل الدولي السلبي في ليبيا يرسم مسارات من الحلول المتناقضة تدفع البلاد إلى المواجهات المسلحة". وقال إن "المصالح الفردية للدول المنخرطة في الشأن الليبي وحروب الوكالة وتضارب الرؤى حول الحل لم تمنح الفرصة للخيار الوطني أن يتشكل".
https://sputnikarabic.ae/20220919/حفتر-يتهم-السياسين-والمتصارعين-على-الكراسي-بإدخال-ليبيا-نفق-مظلم-1067974862.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1062783420_101:0:1240:854_1920x0_80_0_0_b3fb12550b986db1b0114f8d2df4d35a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
المنفي يؤكد استعداد المجلس الرئاسي الليبي للتدخل من أجل دعم العملية السياسية
تابعنا عبر
أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على استعداد المجلس للتدخل من أجل دعم العملية السياسية في البلاد، والخروج بها من طريقها المسدود.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المنفي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "المجلس تابع بحرص شديد جولات حوار البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، ما زال يؤكد أن هذه الحوارات لا ينبغى أن تستمر دون حدود زمنية".
وأضاف أن "المجلس على استعداد للتدخل من أجل الخروج بالعملية السياسية من طريقها المسدود".
كما أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي على أن "التدخل الدولي السلبي في ليبيا يرسم مسارات من الحلول المتناقضة تدفع البلاد إلى المواجهات المسلحة".
وقال إن "المصالح الفردية للدول المنخرطة في الشأن الليبي وحروب الوكالة وتضارب الرؤى حول الحل لم تمنح الفرصة للخيار الوطني أن يتشكل".