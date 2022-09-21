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https://sputnikarabic.ae/20220921/اليويفا-يعتمد-نظام-قرعة-وتصفيات-يورو-2024-1068045164.html
"اليويفا" يعتمد نظام قرعة وتصفيات "يورو 2024"
"اليويفا" يعتمد نظام قرعة وتصفيات "يورو 2024"
اعتمدت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، في اجتماعها بمدينة هفار الكرواتية، نظام قرعة وتصفيات بطولة كأس أمم أوروبا المقبلة (يورو 2024)،... 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T12:21+0000
2022-09-21T12:21+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
يويفا
بطولة
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وأقرت اللجنة عدم مشاركة المنتخب الألماني في التصفيات؛ حيث يتأهل مباشرة إلى النهائيات بصفته ممثل البلد المضيف.وبهذا، يقتصرعدد المنتخبات التي يشهدها حفل إجراء القرعة، في 9 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بمدينة فرانكفورت الألمانية على 53 منتخبا، في ظل استمرار استبعاد جميع الفرق والمنتخبات الروسية من المنافسات القارية.وخلال مراسم القرعة، سيتم توزيع المنتخبات الـ53 على 10 مجموعات؛ منها 7 مجموعات تضم كل منها 5 منتخبات فيما تضم كل من المجموعات الـ3 الأخرى 6 منتخبات.وإلى جانب المنتخب الألماني، سيتأهل للنهائيات المنتخبات الفائزة بكل من المركزين الأول والثاني في كل مجموعة فيما ستتحدد المنتخبات الثلاثة الأخرى من خلال ملحق فاصل تقام فعالياته في مارس/ آذار 2024 .
https://sputnikarabic.ae/20220920/الاتحاد-الروسي-لكرة-القدم-منتخبنا-لن-يشارك-في-قرعة-كأس-الأمم-الأوروبية-2024-1068008821.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, يويفا, بطولة
أخبار الاتحاد الأوروبي, يويفا, بطولة

"اليويفا" يعتمد نظام قرعة وتصفيات "يورو 2024"

12:21 GMT 21.09.2022
© AFP 2022 / Fabrice Coffriniيويفا
يويفا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© AFP 2022 / Fabrice Coffrini
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اعتمدت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، في اجتماعها بمدينة هفار الكرواتية، نظام قرعة وتصفيات بطولة كأس أمم أوروبا المقبلة (يورو 2024)، والمقررة في ألمانيا.
وأقرت اللجنة عدم مشاركة المنتخب الألماني في التصفيات؛ حيث يتأهل مباشرة إلى النهائيات بصفته ممثل البلد المضيف.

وبهذا، يقتصرعدد المنتخبات التي يشهدها حفل إجراء القرعة، في 9 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بمدينة فرانكفورت الألمانية على 53 منتخبا، في ظل استمرار استبعاد جميع الفرق والمنتخبات الروسية من المنافسات القارية.
وخلال مراسم القرعة، سيتم توزيع المنتخبات الـ53 على 10 مجموعات؛ منها 7 مجموعات تضم كل منها 5 منتخبات فيما تضم كل من المجموعات الـ3 الأخرى 6 منتخبات.
المنتخب الروسي لكرة القدم في يورو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
الاتحاد الروسي لكرة القدم: منتخبنا لن يشارك في قرعة كأس الأمم الأوروبية 2024
أمس, 15:01 GMT
وإلى جانب المنتخب الألماني، سيتأهل للنهائيات المنتخبات الفائزة بكل من المركزين الأول والثاني في كل مجموعة فيما ستتحدد المنتخبات الثلاثة الأخرى من خلال ملحق فاصل تقام فعالياته في مارس/ آذار 2024 .
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