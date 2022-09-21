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https://sputnikarabic.ae/20220921/انتصار-السيسي-السلام-روح-الأديان-السماوية-والخيار-الوحيد-لتحقيق-التعايش-1068045022.html
انتصار السيسي: السلام روح الأديان السماوية والخيار الوحيد لتحقيق التعايش
انتصار السيسي: السلام روح الأديان السماوية والخيار الوحيد لتحقيق التعايش
وجهت انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة، بمناسبة اليوم العالمي للسلام. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T12:14+0000
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وقالت انتصار السيسي، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "إن السلام هو روح الأديان السماوية، ويظل هو الخيار الوحيد لتحقيق التعايش المشترك وتحقيق الطمأنينة الغائبة في العديد من المجتمعات التي دمرتها الصراعات والحروب".وأضافت: "لذا في اليوم العالمي للسلام، والذي يحتفل به العالم اليوم، نحتاج دائما إلى إرساء ثقافة السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر لبناء مجتمع آمن ومستقر ومزدهر على جميع المستويات".
https://sputnikarabic.ae/20191110/الأمم-المتحدة-تحتفل-باليوم-العالمي-للعلم-لخدمة-السلام-والتنمية-1043371270.html
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مصر, أخبار مصر الآن
مصر, أخبار مصر الآن

انتصار السيسي: السلام روح الأديان السماوية والخيار الوحيد لتحقيق التعايش

12:14 GMT 21.09.2022
© AFP 2022 / FRED DUFOURالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© AFP 2022 / FRED DUFOUR
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وجهت انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة، بمناسبة اليوم العالمي للسلام.
وقالت انتصار السيسي، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "إن السلام هو روح الأديان السماوية، ويظل هو الخيار الوحيد لتحقيق التعايش المشترك وتحقيق الطمأنينة الغائبة في العديد من المجتمعات التي دمرتها الصراعات والحروب".
مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2019
الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للعلم لخدمة السلام والتنمية
10 نوفمبر 2019, 08:47 GMT
وأضافت: "لذا في اليوم العالمي للسلام، والذي يحتفل به العالم اليوم، نحتاج دائما إلى إرساء ثقافة السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر لبناء مجتمع آمن ومستقر ومزدهر على جميع المستويات".
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