https://sputnikarabic.ae/20220921/انفجار-بمطعم-غربي-العاصمة-الأفغانية-يوقع-3-قتلى-و13-مصابا-1068051437.html
انفجار بمطعم غربي العاصمة الأفغانية يوقع 3 قتلى و13 مصابا
انفجار بمطعم غربي العاصمة الأفغانية يوقع 3 قتلى و13 مصابا
قتل 3 أشخاص وأُصيب 13 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر انفجار، لم تعرف طبيعته بعد، بمطعم في المنطقة الأمنية الثالثة غربي العاصمة الأفغانية كابول. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T13:39+0000
2022-09-21T13:39+0000
2022-09-21T13:39+0000
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كابول- سبوتنيك. وقال الناطق باسم شرطة كابول خالد زدران، في تصريحات لسبوتنيك، "أسفر انفجار وقع في مطعم بالمنطقة الأمنية الثالثة بمدينة كابول عن استشهاد ثلاثة من مواطنينا وإصابة 13 آخرين".وأضاف: "وصل فريق تحقيق أمني إلى المنطقة لمعرفة سبب الانفجار".وفي سياق متصل، أوضحت وكالة أنباء "باجواك" الأفغانية أن الحادث ناجم عن انفجار اسطوانة غاز بالمطعم، لكن لم يرد أي تأكيد رسمي على صحة ذلك.وسيطرت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية)، على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
https://sputnikarabic.ae/20220917/أفغانستان-تظاهرات-احتجاجية-على-قرار-الولايات-المتحدة-بشأن-أصول-البلاد-1067863349.html
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أخبار أفغانستان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار أفغانستان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
انفجار بمطعم غربي العاصمة الأفغانية يوقع 3 قتلى و13 مصابا
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قتل 3 أشخاص وأُصيب 13 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر انفجار، لم تعرف طبيعته بعد، بمطعم في المنطقة الأمنية الثالثة غربي العاصمة الأفغانية كابول.
كابول- سبوتنيك. وقال الناطق باسم شرطة كابول خالد زدران، في تصريحات لسبوتنيك، "أسفر انفجار وقع في مطعم بالمنطقة الأمنية الثالثة بمدينة كابول عن استشهاد ثلاثة من مواطنينا وإصابة 13 آخرين".
وأضاف: "وصل فريق تحقيق أمني إلى المنطقة لمعرفة سبب الانفجار".
وفي سياق متصل، أوضحت وكالة أنباء "باجواك" الأفغانية أن الحادث ناجم عن انفجار اسطوانة غاز بالمطعم، لكن لم يرد أي تأكيد رسمي على صحة ذلك.
وسيطرت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية)، على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.
وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.