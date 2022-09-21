https://sputnikarabic.ae/20220921/بايدن-لا-يمكن-الفوز-بالحرب-النووية-أو-السماح-باندلاعها-أبدا-1068062641.html

بايدن: لا يمكن الفوز بالحرب النووية أو السماح باندلاعها أبدا

بايدن: لا يمكن الفوز بالحرب النووية أو السماح باندلاعها أبدا

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، عدم وجود أي منتصر في الحرب النووية، مشددا على أهمية عدم السماح باندلاع مثل هذا النوع من الحروب. 21.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-21T17:04+0000

2022-09-21T17:04+0000

2022-09-21T17:04+0000

فلاديمير بوتين

جو بايدن

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القاهرة - سبوتنيك. وقال بايدن خلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا يمكن للحرب النووية أن تقود لأي فوز، ولا يمكن السماح باندلاعها أبدا".وأضاف "بغض النظر عما يحدث في العالم، فإن الولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ تدابير حاسمة للحد من التسلح".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تأخذ كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الأسلحة النووية على محمل الجد، لكنها لا ترى حتى الآن الحاجة إلى زيادة تأهب قوات الردع الاستراتيجية الخاصة بها.وأكد بوتين في كلمة موجهة للشعب الروسي، اليوم، أن الغرب تجاوز كل الخطوط وأن السياسيين غير المسؤولين يتحدثون عن إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية ومعدات لضرب روسيا.وقال بوتين إن جميع وسائل التدمير، بما في ذلك الأسلحة النووية، ستستخدم في حالة تهديد وحدة أراضي روسيا، وهذه ليست مجرد خدعة. كما خاطب الرئيس أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية: "حركة الرياح يمكن أن تتحول نحوهم".وذكّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بأن روسيا متفوقة في عدد من المكونات على المعدات العسكرية الأجنبية: "نحن نتحدث ليس فقط عن قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، بتشجيع من الغرب، والذي يهدد بكارثة نووية، ولكن أيضا عن تصريحات بعض كبار ممثلي بعض دول الناتو حول إمكانية ومقبولية استخدام الأسلحة للدمار الشامل والأسلحة النووية ضد روسيا. إلى أولئك الذين يسمحون لأنفسهم بمثل هذه التصريحات فيما يتعلق بروسيا، أود أن أذكركم بأن بلادنا لديها أيضًا وسائل تدمير مختلفة، وفي بعض المكونات أكثر حداثة من تلك الموجودة في دول الناتو".

https://sputnikarabic.ae/20220921/البيت-الأبيض-نأخذ-تصريحات-بوتين-حول-الأسلحة-النووية-على-محمل-الجد-ولكن-لا-حاجة-لرفع-التأهب-1068045898.html

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فلاديمير بوتين, جو بايدن